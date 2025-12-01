宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。最近李蘢怡回港並接受傳媒訪問，提及近年生活及轉行原因，坦言係因為被定型做肉彈同花瓶，令佢覺得唔應該咁樣標榜女性。雖然已經脫離娛圈，但喺訪問中李蘢怡對唔少娛圈人仍心存感激，更坦言曾經一齊同佢拍廣告嘅陳文媛喺佢心中有個特別位置。
李蘢怡當日簽約陳百祥旗下嘅東方魅力，李蘢怡喺訪問中特別點名多謝叻哥同佢太太秀姑黃杏秀，並盛讚二人對後輩好照顧。李蘢怡話啱啱入行時同叻哥夫婦去意大利拍旅遊特輯，當年冇乜錢買衫，但係秀姑同叻哥帶佢哋去買衫，又叫佢喺酒店房度試衫睇睇，李蘢怡認為叻哥身為老闆唔一定要買衫俾佢同同行嘅EO2，但叻哥對佢地好似仔女一樣。李蘢怡後來離開東方魅力並喺舞蹈學校受訓，一次演出上同陳百祥重遇，叻哥讚佢跳得幾好，令佢相當感動。雖然心懷感激，但係李蘢怡話同叻哥夫婦冇咩合照亦冇交換聯絡方法，只希望有日可以團聚。
一首《夜遊杜拜》令李蘢怡幾乎等如「杜拜代言人」，呢首代表作以外唔少人都記得李蘢怡演過馮德倫創作嘅《老馮日記》，喺劇中誤會「瞓捩頸」嘅馮德倫喪𥄫佢心口。李蘢怡話本來為馮德倫執導嘅電影試鏡，並落足咀頭希望獲選，但最後角色落到莫文蔚手上。後來馮德倫邀請李蘢怡演《老馮日記》，佢到而家都好感激。「到最後佢《老馮日記》搵我其實我係有啲surprise……我會覺得，我明白喇，可能佢想畀個機會我。」
同李蘢怡一樣退出娛圈多年嘅陳文媛Bobo，亦都喺訪問中被提起。李蘢怡憶述出道時同Bobo同屬同一間模特兒公司，後來亦一同成為東方魅力藝人，可以話係識於微時。有一次Bobo獲邀為雜誌到東京拍硬照，可以多帶一人同行，Bobo就請李蘢怡一齊出埠。其後二人一齊合唱《時光中飛舞》並為地鐵公司拍廣告，以新人而言相當難得。對於呢位舊朋友，李蘢怡話陳文媛一早已經冇同圈中人聯絡，但李蘢怡仍然視Bobo係朋友。「佢係有一個special place喺我心裡面，因為真係識於微時，你話冇電話、冇聯絡，但係心裡面係咪唔當佢朋友呢？佢對我嚟講係一個好特別嘅人囉。」更希望透過訪問向Bobo講聲I really miss her.（好掛住佢）。
