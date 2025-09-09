42歲李蘢怡歐美系「蜜色美貌」超迷人！健身養出蜜桃臀、蜜大腿，美不一定要白

凍齡女神李蘢怡近年再次因為精緻而艷麗的樣貌，在社交平台上大獲好評！當年Tiffany憑藉《夜遊杜拜》一曲爆紅，至今大家一提起杜拜，都會唱兩句Chorus應景！2006年，Tiffany李蘢怡毅然退出娛樂圈，轉型投身珠寶行業。9月23日迎來43歲的她活躍於社交平台，不時分享性感時尚的照片，凍齡外貌與獨特品味深受網民喜愛。大家特別欣賞她出色的身材與蜜色的肌膚，如果想跟她一樣擁有健美的身材，就要嘗試做以下的運動！

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

打造蜜桃臀：簡單健身秘訣大公開

想擁有緊實圓潤的蜜桃臀？透過深蹲、臀橋和側抬腿等針對性運動，每天僅需20分鐘，就能有效雕塑臀部線條。搭配高蛋白飲食，如雞胸肉和希臘優格，促進肌肉修復與生長。持之以恆，每週3-4次訓練，4週即可見初步效果。無論在家或健身房，簡單的阻力帶或徒手訓練都能助你打造迷人蜜桃臀！

凍齡女神李蘢怡歐美系美貌獲好評！教你精心鍛練蜜桃臀、蜜大腿，曬出蜜色肌膚

蜜大腿養成計劃：自信展現修長美腿

蜜大腿不只修長，還要緊實有型！試試弓步、腿舉和跑步機快走，專攻大腿肌肉群，同時提升心肺功能。搭配滾輪按摩放鬆肌肉，減少水腫，腿部線條更流暢。每日補充足量水分，配合含鉀食物如香蕉，保持肌肉彈性。堅持每週4次運動，結合拉伸，6週可見大腿更緊實！

凍齡女神李蘢怡歐美系美貌獲好評！教你精心鍛練蜜桃臀、蜜大腿，曬出蜜色肌膚

曬出健康蜜色肌膚：打造少少黑的性感膚色

想擁有自然健康的蜜色肌膚？適度曬太陽搭配防曬乳，既能促進維生素D生成，又能避免肌膚傷害。每週2-3次，每次15-20分鐘的戶外活動，如慢跑或瑜伽，讓肌膚漸顯小麥色澤。搭配保濕噴霧和蘆薈凝膠，保持肌膚水潤有光澤。飲食中加入胡蘿蔔和番茄，增強膚色亮度，輕鬆打造性感蜜色肌膚！

凍齡女神李蘢怡歐美系美貌獲好評！教你精心鍛練蜜桃臀、蜜大腿，曬出蜜色肌膚

50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性

MIRROR李駿傑Jeremy迎來30歲生日，由「隱形人」走上大勢男團、單飛追夢之路：只要肯努力堅持，必會得到回報

44歲阿嬌鍾欣潼狀態大勇，瘦掉半個自己！減肥秘訣大公開：211飲食法助瘦身減磅不反彈