43歲李蘢怡歐美系「蜜色美貌」超迷人！健身養出蜜桃臀、蜜大腿，美不一定要白
凍齡女神李蘢怡近年再次因為精緻而艷麗的樣貌，在社交平台上大獲好評！當年Tiffany憑藉《夜遊杜拜》一曲爆紅，至今大家一提起杜拜，都會唱兩句Chorus應景！2006年，Tiffany李蘢怡毅然退出娛樂圈，轉型投身珠寶行業。9月23日迎來43歲的她活躍於社交平台，不時分享性感時尚的照片，凍齡外貌與獨特品味深受網民喜愛。大家特別欣賞她出色的身材與蜜色的肌膚，如果想跟她一樣擁有健美的身材，就要嘗試做以下的運動！
打造蜜桃臀：簡單健身秘訣大公開
想擁有緊實圓潤的蜜桃臀？透過深蹲、臀橋和側抬腿等針對性運動，每天僅需20分鐘，就能有效雕塑臀部線條。搭配高蛋白飲食，如雞胸肉和希臘優格，促進肌肉修復與生長。持之以恆，每週3-4次訓練，4週即可見初步效果。無論在家或健身房，簡單的阻力帶或徒手訓練都能助你打造迷人蜜桃臀！
蜜大腿養成計劃：自信展現修長美腿
蜜大腿不只修長，還要緊實有型！試試弓步、腿舉和跑步機快走，專攻大腿肌肉群，同時提升心肺功能。搭配滾輪按摩放鬆肌肉，減少水腫，腿部線條更流暢。每日補充足量水分，配合含鉀食物如香蕉，保持肌肉彈性。堅持每週4次運動，結合拉伸，6週可見大腿更緊實！
曬出健康蜜色肌膚：打造少少黑的性感膚色
想擁有自然健康的蜜色肌膚？適度曬太陽搭配防曬乳，既能促進維生素D生成，又能避免肌膚傷害。每週2-3次，每次15-20分鐘的戶外活動，如慢跑或瑜伽，讓肌膚漸顯小麥色澤。搭配保濕噴霧和蘆薈凝膠，保持肌膚水潤有光澤。飲食中加入胡蘿蔔和番茄，增強膚色亮度，輕鬆打造性感蜜色肌膚！
