李連杰自爆已切除右頸良性腫塊 強調自己只係普通人：你們把我塑造的太了不起

62歲武打巨星李連杰有「功夫皇帝」之稱，自十多年前被診斷患有甲狀腺疾病，受健康問題困擾而大減產量。繼6月份，李連杰開設抖音帳戶，上月又開設小紅書，與網民分享生活，早前佢上載躺喺醫院病床上嘅憔悴照片，並寫「最近又經歷了一次無常的試煉」；近日佢喺社交網站上載影片交代病情。

喺影片中，李連杰表示自己喺今年4月26日生日時無意中照鏡時，發現右邊頸部有腫塊，不過食咗7日消炎藥都未有改善，所以經過醫生建議後，佢進行了B超、CT和穿孔穿刺，雖然基本確定係良性，不過有啲位睇得唔清楚，所以去到8月冇咁忙嘅時候，佢就決定做手術將切除頸部腫瘤。

之後，李連杰表示曾詢問醫生呢個手術嘅大小，喺醫學上手術分1至7級，7級就係最高難度，每一級亦會再細分ABCD，總共28個等級。而佢嘅手術喺醫學上係5D，即係第20級。手術後，腫瘤經過切片化驗確定百分百係良性。

李連杰表示：「那對於我來講，你知道硬件出了問題就要面對，對吧？！那我任何事情都OK，不OK也OK，我是一個普通人，那有問題就修，修理之後就拿掉，拿掉不就沒事了，現在發展到最好的這一邊，那最壞的那一邊就中間的可能就有一些。假如不是良性的，那就面對，那另外一方面就是，萬分之一或者十萬分之一，意外就手術床就上走了，也有可能，對吧？！所以甚麼都要去面對。我覺得硬件就很簡單，修理一下，進廠翻修。」最後，佢再強調自己係普通人：「我就是一個常人，你們知道我30%，把我塑造的太了不起了，好像了不起能打啊，其實就是人，對吧？！所以就硬件翻修，現在翻修出場沒問題，那就繼續回來做，我現在要回來工作了。」

李連杰抖音影片截圖

李連杰抖音影片截圖

李連杰抖音影片截圖

李連杰抖音影片截圖

李連杰抖音影片截圖

李連杰抖音影片截圖

李連杰抖音影片截圖

李連杰抖音影片截圖

