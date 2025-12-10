李連杰被傳換心換血回春 親拍片回應：這個風險值不值得？

武打巨星李連杰曾被診斷患有甲狀疾病，於今年8月送院切除腫瘤，其後需要躺臥病床及以輪椅代步。幸好經過一段時間的休養後，李連杰的狀態不錯，更傳出他換心、換血的傳聞，他拍片回應及分享其想法。

李連杰

李連杰於社交平台發佈一段影片，寫道：

「換這換那？不如換個心態~

#李連杰前後左中右 #李連杰 」

李連杰回應換心換血的傳聞

李連杰

影片中的李連杰說：「如果心臟沒事兒，那在沒事兒的情況下去換個心臟，這個風險值不值得？」他認為只為了年輕而換心臟，卻需要承受排斥風險，不太值得。他又謂：「是為了甚麼要換血呢？是有疾病？還是只為了年輕而換血？那這個科技到底合不合法呢？」他反問：「那不是拉皮更容易？做微調不是更好？」

李連杰

他有感若是為了年輕而花這麼多功夫、力氣，那目的是甚麼？他向大家推介自己寫的著作《超越生死》，談到若能活到150歲，甚至300歲，硬件是否健康也好，關鍵是人快不快樂、自不自在。不然，過於長壽也就是活受罪。