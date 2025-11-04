低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
李連杰被驚傳換年輕僧人心臟續命 赤裸上身拍片力證清白：有自己的獨立思考最重要
武打巨星李連杰於今年8月透露入院切除腫瘤，經過一段時間休養後已回復精神，更在多個省市推廣「功夫舞」。然而，李連杰精力充沛的體質卻引起爭議，內地網絡上傳出李連杰早前入院是換了一位年輕僧人的心臟。李連杰近日上載了半裸的身體做運動，力證身上沒有進行換心手術的疤痕。
李連杰不時於小紅書分享近況，他近日以「周末Vlog」及「大尺度」為題，上載了一段影片。影片中的李連杰赤裸上身，既擺出各種功夫的姿勢，又到泳池游泳，亦跟狗狗玩樂，十分寫意。他表示：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟着別人的輿論跑，有點麻煩。雖然不認識那位朋友，也希望不要用人家的不幸事情去炒作，希望大家都健健康康的，有自己的獨立思考最重要。」他在帖文寫上：
「這是一個坦誠相待的周末～～～
#李連杰前後左右中 #李連杰 #今天幹點啥」
而李連杰片中所指的「那位朋友」，被指是去年不幸因車禍離世，被譽為「最帥少林武僧」的秋風師傅。秋風法名延珩，為少林寺第三十四代武僧，因其外形及武術功底等於網上爆紅，更曾參演電視劇《赴山海》，可惜去年因車禍離世，終年21歲。早前因于朦朧事件網上掀起各種傳言，而秋風的死亡亦曾被傳與李連杰有關。
