李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包

向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。

向太提到，當年李連杰在事業相對低潮時追求利智，正是這份承諾打動對方，兩人結婚後李連杰也確實遵守承諾。就連第一筆3000萬元片酬，他原本希望留下部分使用，最後仍全數交由利智管理。向太形容，李連杰平時出門不帶錢包、不帶信用卡，日常開銷與財務安排都由利智負責。

廣告 廣告

1992年，利智投資房地產失利，虧損約1000萬美元，李連杰為此與向華強旗下公司簽約，兩年內接連拍攝6部電影，預支約7200萬港元協助還債。向太表示，這段經歷也成為兩人之間建立信任的重要關鍵。

利智後來淡出演藝圈，專心處理家庭與投資事務。向太指出，利智在房地產投資上的判斷，讓整體資產逐漸成長，李連杰也多次公開肯定妻子的商業判斷，並表示自己是在遇到利智之後，才真正理解願意全然付出的感情。

相關說法曝光後，網路上出現不同聲音，有人認為這樣的相處模式展現責任感，也有人對向太擅自公開他人財務細節的舉動抱持質疑。不過李連杰與利智結婚至今26年，育有兩名女兒，生活安排與財務分工皆是兩人長期協調下的結果，外界討論聲浪並未影響他們既有的生活方式。

延伸閱讀

李連杰二女兒「神隱35年」驚人逆襲！棄星二代光環變身眼科權威醫生 超狂背景起底​

趙文卓17歲甜美女兒「從全球最貴名校畢業」霸氣領3大獎！一年學費要566萬台幣