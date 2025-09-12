李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民

李金凱曝光雲南2千呎豪宅 險失平衡摔倒嚇親網民

《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。

不過，喺李金凱最新上載嘅影片中意外曝光其家居。其中一幕，李金凱腳踩沙發試圖打開窗戶時險失平衡摔倒，幸好及時穩住身體。而唔少網民就表示大嚇一跳，留言表示：「金凱，小心呀」、「要裝窗花， 防盜和防止意外發生， 要注意啊」、「嚇到個心都離一離」等等。

