李錦記贊助2025 TIC臺北國際廚藝挑戰賽
台北 - Media OutReach Newswire - 2025年12月4日 - 由台灣國際年輕廚師協會主辦的「2025 TIC臺北國際廚藝挑戰賽」，於11月14日至17日在台北南港展覽館圓滿落幕。李錦記再度擔任大賽的冠名贊助商，於比賽期間舉辦「李錦記中式肉類挑戰賽」，更在現場設立品牌展位與烹飪示範，積極推動廚藝交流。
TIC 臺北國際廚藝挑戰賽已是第四屆舉行，今年的大賽吸引來自共全球13個國家及地區、近700名頂尖廚師角逐，涵蓋中餐、西餐、烘焙及雕刻藝術等項目，展現世界各地的飲食文化和廚藝精髓。本屆賽事以「創新無界・食藝新章」為主題，鼓勵選手突破料理框架，重新定義未來食藝的可能性。
其中，14日舉辦的「李錦記中式肉類挑戰賽」分為「專業廚師組」與「年輕廚師組」兩個組別。參賽者須運用指定李錦記醬料，創作匠心獨運的肉類佳餚。最後，參賽者黃麒璁以「雙拼肉類料理」驚艷全場，其作品《港式明爐牛叉燒配桂花蘇梅醬》與《李錦記舊庄蠔油燒牛仔骨》，融合港式、川式與傳統中式技法，充分展現李錦記醬料在風味層次與創意應用，憑藉其卓越表現，一舉奪得全場最高分的榮譽。
李錦記特別於比賽現場設置展位，展示全系列餐飲醬料及提供試吃體驗，向來賓詳細介紹產品特色。此外，活動特邀李錦記餐飲顧問、名廚李哲松師傅進行現場烹飪示範，炮製「辣味牛肉叉燒」與「XO辣酒煮蛤蜊」兩道創意菜餚，展示李錦記醬料如何提升菜餚層次，呈現食材的風味，吸引大批民眾觀賞。
台灣國際年輕廚師協會理事長、TIC臺北國際廚藝挑戰賽賽事主席張克勤表示：「TIC致力於為廚師提供國際交流平台，推動廚藝技術的創新與傳承。我們很高興可以看到選手們巧妙運用食材和醬料，展現出中式料理的創新風貌。感謝李錦記對大賽的長期支持，為台灣餐飲產業注入活力。」
李錦記醬料總經理—香港、澳門及台灣林明星表示：「李錦記始終堅持『100-1=0』的品質管理承諾，致力為廚師與消費者提供優質醬料，創造卓越美食體驗。我們很榮幸能持續支持TIC臺北國際廚藝挑戰賽，助力世界各地的廚師發揮創意及促進廚藝交流，攜手發揚中華優秀飲食文化。」Hashtag: #李錦記
關於李錦記
李錦記致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，矢志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記已成為幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、同桌共餐的珍貴時刻。李錦記迄今已推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，是專業主廚和住家大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記扎根中國香港，業務遍及全球超過100個國家及地區。秉承深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、可持續發展的理念和永遠創業精神，李錦記致力為全球消費者創造卓越亞洲美食體驗。
。
關於「TIC臺北國際廚藝挑戰賽」
「TIC臺北國際廚藝挑戰賽」自2022年起由TJCA台灣國際年輕廚師協會及展昭國際企業(股)公司共同策劃舉辦，旨在為全球料理專業人士提供與世界交流的平台，推動廚藝技術的創新與傳承。
