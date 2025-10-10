焦點

Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新

Media OutReach Newswire

李錦記「全球烹飪體驗項目」首度擴展至不丹

Lee Kum Kee

攜手不丹國家De-suung青年技能培訓項目 促進青年廚藝教育

不丹廷布 - Media OutReach Newswire - 2025年10月10日 – 亞洲醬料及調味品全球領導者李錦記醬料（下稱「李錦記」）欣然宣布將全球烹飪體驗項目擴展至不丹。該項目與不丹國家De-suung青年技能培訓項目（DSP）合作，透過職業及實用技能培訓，支持當地青年的廚藝教育發展。是次合作標誌著李錦記全球烹飪體驗項目在亞太區拓展的重要里程碑，充分展現品牌致力培育烹飪人才、推動飲食文化交流的堅定承諾。

廣告
DSP 指導委員會成員Zimpon Wom Sonam Thinley（後排左六）、不丹工業、商業與就業部秘書Dasho Tashi Wangmo（後排左七）、不丹國家委員會傑出成員及DSP 指導委員會成員Dasho Kesang Chuki Dorjee（後排右八）、DSP Post Skilling執行董事及DSP 指導委員會成員Karma Tshering（後排右五）、李錦記企業事務執行副總裁孔君道（後排右七）、The Star Sydney行政總廚Vincent Liew（後排右六）向參加廚藝文化交流項目的青年廚師頒發證書。
DSP 指導委員會成員Zimpon Wom Sonam Thinley（後排左六）、不丹工業、商業與就業部秘書Dasho Tashi Wangmo（後排左七）、不丹國家委員會傑出成員及DSP 指導委員會成員Dasho Kesang Chuki Dorjee（後排右八）、DSP Post Skilling執行董事及DSP 指導委員會成員Karma Tshering（後排右五）、李錦記企業事務執行副總裁孔君道（後排右七）、The Star Sydney行政總廚Vincent Liew（後排右六）向參加廚藝文化交流項目的青年廚師頒發證書。


作為不丹項目的序章，李錦記於10月4日至8日在廷布DSP培訓中心舉辦為期五天的廚藝文化交流活動，特邀擁有豐富經驗，來自澳洲The Star Sydney的行政總廚Vincent Liew擔任導師和顧問。活動期間，16位來自DSP的青年廚師投入一場以亞洲美食為核心的沉浸式學習旅程，深入了解食材配搭與擺盤技巧等廚藝美學，透過實踐掌握專業要訣，並從總廚的寶貴經驗分享中獲益良多。

Vincent Liew總廚向DSP青年廚師分享專業烹飪技巧。
Vincent Liew總廚向DSP青年廚師分享專業烹飪技巧。


活動以主題晚宴作結，一眾青年廚師以當地食材配搭李錦記醬料，在晚宴上精心創作多道創意佳餚。晚宴隨後舉行證書頒發儀式，表揚青年廚師在培訓期間展現的努力與熱情。

DSP 指導委員會成員Zimpon Wom Sonam Thinley 表示：「是次與Vincent Liew 總廚為期五天的烹飪交流活動，巧妙運用李錦記的醬料，為我們的青年廚師帶來嶄新的烹飪靈感，拓闊他們對不同菜系的認知。我們期待未來與李錦記有更多合作，進一步推動不丹青年廚藝教育的發展。」

李錦記企業事務執行副總裁孔君道表示：「李錦記一直致力透過全球烹飪體驗項目培育廚藝人才，賦能青年發展。我們非常高興能將這個富有意義的項目帶到不丹。這次合作不僅促進了不丹的有志青年廚師與國際資深名廚之間的聯繫，更締造了一場融合創新與烹飪樂趣的文化交流盛宴。」

不丹的廚藝交流活動雖圓滿結束，李錦記將持續推動當地青年廚藝發展。一班獲提名的青年廚師將於明年前往中國香港，展開考察之旅。此行將為他們提供進一步開闊視野、親身了解李錦記品牌傳承價值的寶貴機會。

李錦記致力在全球發揚中華優秀飲食文化，透過其標誌性的全球烹飪體驗項目，已在中國、馬來西亞、南韓、越南、英國、美國及加拿大等地，透過提供廚藝教育課程、獎學金及交流活動，培育有志青年。展望未來，李錦記將繼續以醬料和美食為橋樑，擔當啟發、教育和連繫大眾的角色。

Hashtag: #LeeKumKee #LKK #GlobalCulinaryImmersionProgramme

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於李錦記

李錦記致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，矢志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記已成為幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、同桌共餐的珍貴時刻。李錦記迄今已推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，是專業主廚和住家大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記扎根中國香港，業務遍及全球超過100個國家及地區。秉承深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、可持續發展的理念和永遠創業精神，李錦記致力為全球消費者創造卓越亞洲美食體驗。欲知詳情，請瀏覽

www.LKK.com

關於De-suung青年技能培訓項目

De-suung青年技能培訓項目（DSP）是不丹國王於2021年發起的皇室項目。根據不丹國王陛下的願景，DSP為年齡介乎20至25歲、已完成高中教育的不丹待業青年提供一系列高質素的短期培訓課程。所有參加者均已接受De-suung培訓，一項以價值觀為基礎、旨在鼓勵公民積極參與國家建設進程的個人發展計劃。DSP在多個領域提供短期培訓課程，幫助不同教育背景的不丹青年更好地進入就業市場。如欲了解更多資訊，請瀏覽

https://www.dsp.org.bt/。




新聞稿由客戶提供

AMa

其他人也在看

小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！

小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！

54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎

林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎

1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感

UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感

UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？

恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？

麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕

Yahoo財經 ・ 23 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福

59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福

現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）

大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）

最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。

Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文

李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文

李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」

山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」

山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉

28Hse.com ・ 1 天前
滙豐私有化恒生應市策略

滙豐私有化恒生應市策略

滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？

HK MoneyClub ・ 21 小時前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現

26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現

內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！

Yahoo Style HK ・ 20 小時前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴

前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴

前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025

AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025

今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
滙豐行政總裁打破傳統 140億美元押注香港促成長

滙豐行政總裁打破傳統 140億美元押注香港促成長

【彭博】— 滙豐控股行政總裁艾橋智過去的一年裡忙於裁減數千職位、縮減管理層級，以控制成本。如今，他正在尋找增收的方法。

Bloomberg ・ 10 小時前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點

何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
白銀價格漲破50美元 亨特兄弟逼空以來頭一遭

白銀價格漲破50美元 亨特兄弟逼空以來頭一遭

【彭博】-- 現貨白銀價格飆升至數十年來的最高水平，因激增的避險需求放大了倫敦市場的供應緊張。銀價周四一度大漲2.3%並突破每盎司50美元，觸及20世紀80年代亨特兄弟逼空以來的最高紀錄。白銀價格今年以來已上漲逾70%，令黃金創紀錄的漲幅相形見絀。美國財政風險、股市過熱及聯儲會獨立性面臨威脅等因素引發投資者擔憂，促使其加大了對避險資產的追逐。與此同時，關鍵的倫敦市場上白銀供應短缺也支撐了價格，同時還大幅推高了借入該金屬的成本。在紐約商品交易所，白銀期貨價格仍低於1980年1月創下的每盎司50.

Bloomberg ・ 15 小時前
恒生私有化｜56年恒生指數恐再無「恒生」　網民：似菠蘿包無菠蘿

恒生私有化｜56年恒生指數恐再無「恒生」　網民：似菠蘿包無菠蘿

滙豐控股(005)及恒生銀行(011)今日公告，滙豐建議以每股155港元，溢價約30%將恒生私有化，並撤銷逾半世紀恒生銀行的上市地位，消息震動全港。隨著恒生銀行的上市地位可能被撤銷，成為一間私人公司，這意味著迄今56年的恒生指數，今後很可能再無恒生銀行。

am730 ・ 18 小時前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%

恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%

滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。

AASTOCKS ・ 1 天前
滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心

滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心

滙控(0005.HK)提出私有化恒生(0011.HK)，滙控行政總裁艾橋智接受《彭博社》訪問指，有關舉措純粹是基於戰略考慮而作出的商業決定，私有化展示該行對香港前景的信心，是一項促進增長的投資，與壞帳情况無關。他又提到，30%溢價是非常可觀、很有吸引力的報價。

AASTOCKS ・ 1 天前
想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手

想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手

想要像Rosé一樣變「人間YSL」嗎？不一定要買YSL手袋，從Saint Laurent裡找一些小配件入手都是不錯的選擇，也是近年潮人們的購物模式，來推介大家留意以下兩款YSL配件，$3,500就可以擁有，是款入門級的名牌選擇吧，也可以用來做禮物喔！

Yahoo Style HK ・ 1 天前