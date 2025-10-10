李錦記「全球烹飪體驗項目」首度擴展至不丹

攜手不丹國家De-suung青年技能培訓項目 促進青年廚藝教育

不丹廷布 - Media OutReach Newswire - 2025年10月10日 – 亞洲醬料及調味品全球領導者李錦記醬料（下稱「李錦記」）欣然宣布將全球烹飪體驗項目擴展至不丹。該項目與不丹國家De-suung青年技能培訓項目（DSP）合作，透過職業及實用技能培訓，支持當地青年的廚藝教育發展。是次合作標誌著李錦記全球烹飪體驗項目在亞太區拓展的重要里程碑，充分展現品牌致力培育烹飪人才、推動飲食文化交流的堅定承諾。





廣告 廣告

DSP 指導委員會成員Zimpon Wom Sonam Thinley（後排左六）、不丹工業、商業與就業部秘書Dasho Tashi Wangmo（後排左七）、不丹國家委員會傑出成員及DSP 指導委員會成員Dasho Kesang Chuki Dorjee（後排右八）、DSP Post Skilling執行董事及DSP 指導委員會成員Karma Tshering（後排右五）、李錦記企業事務執行副總裁孔君道（後排右七）、The Star Sydney行政總廚Vincent Liew（後排右六）向參加廚藝文化交流項目的青年廚師頒發證書。



作為不丹項目的序章，李錦記於10月4日至8日在廷布DSP培訓中心舉辦為期五天的廚藝文化交流活動，特邀擁有豐富經驗，來自澳洲The Star Sydney的行政總廚Vincent Liew擔任導師和顧問。活動期間，16位來自DSP的青年廚師投入一場以亞洲美食為核心的沉浸式學習旅程，深入了解食材配搭與擺盤技巧等廚藝美學，透過實踐掌握專業要訣，並從總廚的寶貴經驗分享中獲益良多。





Vincent Liew總廚向DSP青年廚師分享專業烹飪技巧。



活動以主題晚宴作結，一眾青年廚師以當地食材配搭李錦記醬料，在晚宴上精心創作多道創意佳餚。晚宴隨後舉行證書頒發儀式，表揚青年廚師在培訓期間展現的努力與熱情。



DSP 指導委員會成員Zimpon Wom Sonam Thinley 表示：「是次與Vincent Liew 總廚為期五天的烹飪交流活動，巧妙運用李錦記的醬料，為我們的青年廚師帶來嶄新的烹飪靈感，拓闊他們對不同菜系的認知。我們期待未來與李錦記有更多合作，進一步推動不丹青年廚藝教育的發展。」



李錦記企業事務執行副總裁孔君道表示：「李錦記一直致力透過全球烹飪體驗項目培育廚藝人才，賦能青年發展。我們非常高興能將這個富有意義的項目帶到不丹。這次合作不僅促進了不丹的有志青年廚師與國際資深名廚之間的聯繫，更締造了一場融合創新與烹飪樂趣的文化交流盛宴。」



不丹的廚藝交流活動雖圓滿結束，李錦記將持續推動當地青年廚藝發展。一班獲提名的青年廚師將於明年前往中國香港，展開考察之旅。此行將為他們提供進一步開闊視野、親身了解李錦記品牌傳承價值的寶貴機會。



李錦記致力在全球發揚中華優秀飲食文化，透過其標誌性的全球烹飪體驗項目，已在中國、馬來西亞、南韓、越南、英國、美國及加拿大等地，透過提供廚藝教育課程、獎學金及交流活動，培育有志青年。展望未來，李錦記將繼續以醬料和美食為橋樑，擔當啟發、教育和連繫大眾的角色。



Hashtag: #LeeKumKee #LKK #GlobalCulinaryImmersionProgramme



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於李錦記

李錦記致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，矢志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記已成為幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、同桌共餐的珍貴時刻。李錦記迄今已推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，是專業主廚和住家大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記扎根中國香港，業務遍及全球超過100個國家及地區。秉承深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、可持續發展的理念和永遠創業精神，李錦記致力為全球消費者創造卓越亞洲美食體驗。欲知詳情，請瀏覽

www.LKK.com

。

關於De-suung青年技能培訓項目

De-suung青年技能培訓項目（DSP）是不丹國王於2021年發起的皇室項目。根據不丹國王陛下的願景，DSP為年齡介乎20至25歲、已完成高中教育的不丹待業青年提供一系列高質素的短期培訓課程。所有參加者均已接受De-suung培訓，一項以價值觀為基礎、旨在鼓勵公民積極參與國家建設進程的個人發展計劃。DSP在多個領域提供短期培訓課程，幫助不同教育背景的不丹青年更好地進入就業市場。如欲了解更多資訊，請瀏覽

https://www.dsp.org.bt/。









新聞稿由客戶提供

