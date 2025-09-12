鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
李鍾碩將赴台會粉絲！GD宣布11月初登陸台北大巨蛋
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）正舉行世界巡唱，他已於7月11至13日假台北小巨蛋舉行3場演唱會，早前已有消息傳出他將於11月初登陸台北大巨蛋，GD的事務所今日（12日）就公布第4輪巡演的日期，包括11月1及2日在台北大巨蛋舉行的Encore演唱會，而他將於11月8日在越南河內開騷，海報上有「AND MORE」的字句，代表之後還會有其他場次。
另外，男星李鍾碩亦宣布訪台，他將於11月16日假台北國際會議中心舉行粉絲見面會。而日前他的推出小雞造型的官方手燈，小雞的左眼下方跟他一樣有淚痣，粉絲都大讚可愛。
