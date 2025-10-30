李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」

「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。

內地網紅司曉迪透過社交平台發文指控李雲迪，表示「你想睡我，把我帶到xx酒店，趁我已經吃了安眠藥安靜入睡，不知道你做了甚麼齷齪的勾當，拉黑我是甚麼操作啊」，她更限他3分鐘內解釋，她氣沖沖表示「瘋狂約我，小號聯繫，不見就拉黑，這就是鋼琴家的素質嗎」，還表示「我真的很討厭李雲迪了！！！」 事件火速登上熱搜。消息曝光後引爆熱議。

司曉迪透過社交平台發文指控李雲迪。

不過有網友發現，網紅司曉迪曾多次與男星有感情糾葛，包括講相聲出身的秦霄賢，以及選秀出道的李汶翰。此外，司曉迪沒有說清楚李雲迪做了甚麼所謂的「齷齪的勾當」，加上只有她單方面說話並未見有任何証據，令可信性和真確性存疑。

李雲迪2年前重新復出巡演。

李雲迪再惹是非。

網上流出疑似司曉迪發文截圖。