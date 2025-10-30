屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。
內地網紅司曉迪透過社交平台發文指控李雲迪，表示「你想睡我，把我帶到xx酒店，趁我已經吃了安眠藥安靜入睡，不知道你做了甚麼齷齪的勾當，拉黑我是甚麼操作啊」，她更限他3分鐘內解釋，她氣沖沖表示「瘋狂約我，小號聯繫，不見就拉黑，這就是鋼琴家的素質嗎」，還表示「我真的很討厭李雲迪了！！！」 事件火速登上熱搜。消息曝光後引爆熱議。
不過有網友發現，網紅司曉迪曾多次與男星有感情糾葛，包括講相聲出身的秦霄賢，以及選秀出道的李汶翰。此外，司曉迪沒有說清楚李雲迪做了甚麼所謂的「齷齪的勾當」，加上只有她單方面說話並未見有任何証據，令可信性和真確性存疑。
其他人也在看
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 4 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
專訪｜郭晉安《金式森林》與陳曉華「愛上」對方 因一對子女盡量避談戀情 相信緣份有上帝安排
最近由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，口碑收視皆越來越好，當中一對主角譜忘年戀，陳曉華更指自己真的愛上了安仔。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
黃嘉雯還原彌豆子過萬聖節 竟唔夠「身邊人」搶鏡
【on.cc東網專訊】適逢萬聖節將至，藝人黃嘉雯（Carmaney）近日在社交平台分享出自己Cosplay的影片，不過她並非Cosplay成具恐怖懸疑氣息的造型，而是化身為日漫《鬼滅の刃》中的「彌豆子」一角，Carmaney無論在服裝、道具及神態上都還原十分相似東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮮娛糧︱袁文靜去東京旅行 和服Look獲正評
【on.cc東網專訊】應屆港姐季軍袁文靜打破港姐慣性傳統，自當選後獲得不少演出機會，先後拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，她在節目中施展廣東話Rap功，獲林盛斌封為「地球上最勁Rapper」。日前她趁放假到東京玩，在當地拍了一輯和服照，影到嘟嘴，近日剪東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 1 天前
被成龍摸背遭批伸鹹豬手！容祖兒親曝真相
[NOWnews今日新聞]香港女星容祖兒上個月28日在澳門參加《灣區升明月》音樂晚會，而在台下時，成龍坐在她身邊，但竟被拍到伸手摸她的裸背，遭質疑是性騷擾，批評成龍伸鹹豬手，雖然容祖兒經紀人第一時間否...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
秦昊激罕與小哈利同框 1舉動獲讚：父愛滿滿
【on.cc東網專訊】台灣歌手庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜離婚多年，二人近年因兒子「小哈利」庾恩利常常隔空互動，而目前在內地發展的小哈利，日前更被網友直擊他與繼父秦昊，在成都拍攝真人騷《快樂趣吹風》，對此引來不少網友揣測可能是秦昊帶著小哈利上節目。從相中所見，當時東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
范姜彥豐怒控「粿粿婚內出軌王子」！痛訴身邊知情人幫隱瞞：我成了戴綠帽的小丑
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，過去經常在社群媒體上放閃，未料近來卻驚傳婚變。兩人先前從未證實，直到今（29）日范姜彥豐終於在Instagram發文，怒控妻子婚內出軌，而對象竟是藝人王子（邱勝翊）。姊妹淘 ・ 5 小時前
聖子頭少女竟變Netflix女王！ 有村架純32歲還在偷偷升級！
1993年出生在兵庫伊丹的小女孩，國中看電視劇突然冒出「不如我來演」的念頭，直接報名FLaMme。2009年補考才過關，隔年4月高中畢業就殺去東京，目標鎖定戶田惠梨香。Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃百鳴爆《開心鬼》系列電影插曲幕後故事 因一事於唱片抽起袁潔瑩版本
著名電影人黃百鳴出品嘅「開心鬼」系列為80年代青春喜劇嘅代表作，從1984年嘅《開心鬼》，到後續《開心樂園》、《開心鬼放暑假》，再到1986年《開心鬼撞鬼》不僅票房大賣，更培養出一批新生代偶像，包括張曼玉、袁潔瑩和陳加玲。近日，黃百鳴邀請到袁潔瑩和李麗珍現身於個人YouTube頻道《百鳴歌》擔任嘉賓，兩位昔日開心少女直認當年有小摩擦，黃百鳴又爆電影插曲嘅幕後故事，表示當年因一事臨時換掉陳加玲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前妻控婚內出軌！休傑克曼不懼負評「大方帶女友亮相」 親密牽手、相視甜笑閃爆
「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）離婚後首度公開放閃！他26日與新女友、音樂劇演員薩頓佛斯特（Sutton Foster）攜手出席新片《Song Sung Blue》洛杉磯首映會，在紅毯上親暱互動成為焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班人選曝光
[NOWnews今日新聞]坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
袁澧林生日撞正新電影開鏡 狂慶生幸福滿滿
【on.cc東網專訊】藝人袁澧林（Angela）近年片約不斷，源源不絕地推出新作品，日前又為新電影《第四幕》開始拍攝，適逢開鏡禮當日(25日)是她的32歲生日正日，獲台前幕後送上蛋糕慶生。近日她在社交平台晒出多張慶生照，並寫道：「Birthday = work東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
五線譜編織動人故事 —— 專訪音樂劇作曲家高世章
音樂劇，顧名思義，音樂是最重要的元素。作為《大狀王》的作曲、編曲及音樂總監，高世章在全劇19首曲目裏，中、西樂並用，大膽運用了粵劇、童謠、圓舞曲、梵音等不同風格，譜出各有特色又扣人心弦的樂曲。入行二十餘年，高世章離不開「大膽」二字，抱著大膽嘗試的心態在大學修讀音樂，秉持「敢寫就得」的座右銘創作，又勇於起用新人，為業界注入新血。Yahoo新聞 ・ 2 天前
獨佔過時？Xbox高層直言「對手不再是遊戲主機」，認為：遊戲就是要隨處可玩
微軟旗下 Xbox 近期一連串的行動，先是主機二度漲價、Xbox Game Pass 調漲 50%，接著就是作為獨佔遊戲的《最後一戰：戰鬥進化》最新重製版宣布要登上 PS5，被許多粉絲懷疑是微軟想要退出主機大戰。而 Xbox 工作室負責人 Matt Booty 最近在訪談中宣布，遊戲主機的獨佔策略已成為過去式。Xbox 現任總裁 Sarah Bond 也同樣強調獨制太「過時」，結果被前暴雪總裁 Mike Ybarra 吐槽：「誰去告訴任天堂，獨佔遊戲已經過時了」Yahoo Tech HK ・ 1 天前