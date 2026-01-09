60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練

李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。

爛桃花，但我覺得係上天俾我嘅磨練，因為每次經歷挫折都學識點去應付。李麗珍

李麗珍在14歲左右，和同學在銅鑼灣松阪屋逛街，就被星探在人群中發掘。很快便接了第一個汽水廣告，第二個廣告客戶，已是麥當勞。到了17歲，有人打電話到家中問她有沒有興趣拍電影，於是入了行。同年，自己事業正在起步，初戀男朋友認為自己沒有事業，叫李麗珍放棄自己，說是為了她著想。後來他又送了花到她門，令她完全摸不著頭腦。

外貌出眾的她和不少圈內人交往：林利、潘源良、錢嘉樂、祈文傑、雷有輝，不少都離離合合，最後都發現不是Mr.Right：「那麼多年來遇過很多挫折和傷害，過程很辛苦，但怎樣都會過去，要相信或者以後會好好！」

她指自己是個戀愛腦，年輕時顧著談戀愛，拍戲時看錶等下班，下班就去談戀愛。父母的關係令她非常憧憬戀愛，因為她常看見爸媽牽手逛街，於是曾經以為在18歲就能找到一生最愛、結婚，然後happily ever after，但原來現實並不如此：「我覺得戀愛大過天，我想每個人都想有一個幸福美滿的家庭，但現實中不一定找到幸福。」

李麗珍在經歷不少感情的起跌後，在30歲時嫁給音樂人許愿，兩年後有了女兒許倚榕，可惜婚姻只維持了4年。這樣的心態，讓她在參與電影《望月》，在當中飾演母親角色時感受深刻。

或者我70歲才遇到一個真正關心我的伴侶！李麗珍

李麗珍的經歷最令人鼓舞的，是她仍然相信愛、愛情、關係，心中還保留美好的部分。那些過去的人對她來說都是過去，她也一早決定放低，不佔腦中的位置：「放低就是放過自己、放過別人，或者我70歲才遇到一個真正關心我的伴侶！」目前的她沒有在想愛情，但誰知道，愛她的人是不是在路上正前來呢？

