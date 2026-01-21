李龍基出示文件反駁未離婚傳聞 想娶王青霞擺烏龍冇拎 「寡佬證」

75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」，被多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。

YouTuber「導遊哥哥」指李龍基與第二任妻子「阿霞」至今未辦理離婚手續，婚姻仍然有效。（YouTube@導遊哥哥）

不過「導遊哥哥」之後再爆料，直斥李龍基係「玩家」，並拿出一份列明「李浩基」與「卓X霞」嘅內地結婚證明文件，指李龍基原名叫李浩基，同第二任太太在內地結婚，至今一直未有辦理離婚手續，卻口口聲聲說會迎娶王青霞，質疑是講大話，故揶揄李龍基是「失德基」、「大話基」。

李龍基與王青霞的「爺孫戀」愛得高調，分手後仍受到廣泛關注。（網上圖片）

事情再有發展，李龍基主動聯絡傳媒反駁「導遊哥哥」。首先李龍基否認曾有「李浩基」呢個名，並展示身份證表明真名叫李洪基。然後基哥又拎出2019年12月由香港區域法院頒布嘅離婚證明書，上面列出雙方嘅姓名係李洪基及卓海霞。李龍基更提供檔案編號及委託律師樓名稱俾公眾查證，又話本來前妻唔想公開呢啲資料，但係佢要證明「導遊哥哥」生安白造誣捏佢。咁點解內地搵唔到二人離婚資料？李龍基話離婚時前妻已經係香港居民，唔需要通知內地單位，而內地亦查證唔到香港離婚紀錄。

李龍基聲稱同前妻離婚係「淨身出戶」，將所有財產交俾對方，有網民質疑基哥係咪真係咁做，佢就話本來係離婚呈請要清楚列明離婚條件如資產分配，佢就寫明全部資產唔要，但係以搵文件需時而未有出示相關資料，只係強調離婚協議合法透明。

咁到底李龍基只係口講要娶王青霞？基哥話當初打算Chris出獄後同佢結婚，由於內地結婚程序上需要佢提供俗稱「寡佬證」嘅「無結婚紀錄證明書」，但係因為去錯部門拎錯另一份文件，本來打算擇日再處理。李龍基批評「導遊哥哥」做法缺德，指對方出示嘅係假文件，又提醒「導遊哥哥」小心身體，因為佢有朋友早前因鼻咽癌逝世，生前聲線狀態同「導遊哥哥」好類似。

李龍基透露分手後不時流淚，又指Chris曾經傳短訊問候佢，基哥更強調至今冇一個女性入到佢個心，而依家心如止水。

