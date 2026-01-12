李龍基未完全放低王青霞 自爆為Chris被判守行為 否認係「計算基」︰咁我真係好失敗

75歲李龍基同39歲未婚妻王青霞（Chris）嘅「爺孫戀」一度係坊間話題，但上月有有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子，到今年冬至（21日），Chris更在佛山與丈夫及母親吃晚餐，有相為證。李龍基之後正式向傳媒透露同Chris已經分手，傷感嘅基哥向傳媒指自己「乜都明白啦，我係第三者」，於是決定和平分手，但依然會保持聯絡。雖然李龍基顯得飽受情傷煎熬，但有網民就大讚佢由「提款基」變成「計算基」，認為基哥一早部署好告發王青霞，待Chris出獄後再搵youtuber拍片玩踢爆，之前提過嘅「必娶」宣言自然可以當冇件事。

李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 無懼再譜爺孫戀：我乜都明白啦

回復單身後嘅李龍基接受網媒《娛樂山》專訪，回應各方傳聞。基哥直言因為太深愛Chris，至今仍未完全放低。對於被稱為「計算基」，李龍基話自己為Chris而離婚並將7層樓轉名俾前妻，加上為Chris打官司嘅律師費，仲有付出咗嘅感情，假如自己真係「計算基」，「咁你地真係睇錯咗，我真係一個好失敗嘅『計算基』」。李龍基更驚爆，原來王青霞被捕當日佢都被人拉埋，仲因為隱瞞而要簽守行為2年。至於當日Chris用咗佢幾多錢，基哥就未有透露，只強調Chris「完全唔係貪我錢」，「完全冇喺我身上攞過咩」。

李龍基回應話「女伴」原來係佢同前妻所生嘅大女

對於「7層樓送俾未婚妻」一事，李龍基強調係媒體斷章取義，聲稱當日受訪時係話因為工作成日飛來飛去擔心有意外，於是將7層樓「完全過晒佢個名」，當中嘅「佢」係指前妻而唔係王青霞，但就被解讀成「7層樓過晒俾Chris」。

李龍基 王青霞

事件另一疑團係李龍基何解對王青霞已婚兼有個仔一事毫不知情？基哥話「佢（王青霞）2007年結婚，但後來因為某種緣故經歷咗一件好大嘅事，咁佢冇講咩事啦。老實講兩公婆分開一定有問題，佢2007－09年離開咗佢老公，飛咗去美國。到2011年佢飛返香港，咁我地先結識咗……咁多年嚟我哋好高調咁生活，點解佢老公唔嚟搵我地？」。李龍基認為王青霞係好需要愛，喺佢老公身上搵唔到。基哥又證實報導所講，王青霞老公喺佢父親間廠幫助好大所以冬至都要請佢食飯。但對於王青霞同老公仔都有埋仔，基哥只係苦笑三聲話「係好奇怪……不過我費事再深入了解」，隨後再哽咽。

李龍基同前基嫂Chris正式玩完了

回復單身嘅李龍基呢個moment唔想再同異性發展，「我都70幾歲啦！」，但就得到2位前妻同仔女關心，又指前妻們甚至會煲湯佢飲。基哥冬至飯單拖，佢話團年飯有朋友約就去，冇的話食麥記都得，真係「一個人原來都可以盡興」。

