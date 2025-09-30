WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。74歲嘅基哥為愛人身陷囹圄痛哭，仲揚言「一定等佢」。7月王青霞出獄後，李龍基喺內地口岸等候被遣返嘅愛人Chris，仲手持60支玫瑰花迎接，二人重逢一刻基哥更加激動流淚，真係感人。不過Chris重獲自由後，二人一改過去愛得高調嘅習慣，不但未有post相放閃，甚至喺加拿大多倫多登台嘅李龍基，都唔見帶埋Chris過去。當時李龍基回應傳媒查詢時否認「Chris回鄉失蹤」，解釋話登台出發前送咗Chris返佛山嘅娘家，仲話「何來失聯」，又強調佢哋而家好好，多謝關心。
不過關於李龍基同王青霞嘅傳言未見平息，更有指基哥「有新女」，甚至早前去柬埔寨都有唔係Chris嘅女伴同行。李龍基就回應話「女伴」原來係佢同前妻所生嘅大女，對於被傳有新歡基哥覺得好冤枉。至於點解Chris未有同行，李龍基話Chris忙於新工作，未有時間隨行，於是就叫個女陪佢，並再三強調佢同Chris冇問題，更以「老婆仔」稱呼王青霞。
近年唔少人聽到柬埔寨三個字都驚，但係李龍基就話冇傳聞中咁恐怖，當地比想像中安全，只係新聞誇張咗。
