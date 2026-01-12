李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏

李龍基與比他年輕36歲的王青霞的拍拖多年，即使女方被挖出不少醜聞，李龍基仍對她不離不棄。不過，去年冬至女方被爆出已婚及育有一名16歲的兒子，二人終於和平分手，而李龍基今日於分手後首度會見傳媒。

對於王青霞被爆出已婚及有一名兒子，李龍基透露，其實對方都有向自己透露已婚，況且已被起底，也不可能不承認。被問到可有見過或聯絡過Chris的老公，李龍基表示未有見過，更說：「冬至之前，我唔覺得需要同任何人交代，我只需要同佢交代，只不過冬至俾人挖咗咁多嘢出嚟，先知道佢原來仲未離婚仲有個仔。」對於網上頻道「導遊哥哥」爆出王青霞婚姻狀況，李龍基道：「一方面傷心，另一方面亦都係多謝佢，若然唔係佢，我好可能仍然蒙在鼓裏。」

李龍基自爆曾因王青霞被捕經過 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏

李龍基又自爆，當日Chris被入境署扣查，其實他亦同時被捕，他回憶道：「我同王青霞一齊喺屋企俾人拉，當時我好記得下晝兩點幾鐘，返到屋企冇耐，有人拍門，開門有4、5個男士入嚟，表明身份係入境署，跟住先發生呢單嘢，而我都係俾人拉咗。我一直簽保，簽咗兩年，每三個月去簽保一次，後來王青霞被判入獄，因為佢搵唔到證據證明我教唆王青霞，亦搵唔到證據我係預早知情，所以兩年後就釋放我，連一千蚊擔保都攞返，可以食餐豐富嘅。」

李龍基與王青霞

問李龍基可覺得chris其實一直在詐騙？李龍基斷言否認，並說：「我絕對覺得佢愛我，只不過返咗佛山之後，我覺得我哋真係有啲淡咗，嗰陣我直接問佢，我哋感情係咪淡咗，佢話唔係，我真係好忙，所以都有啲心淡。」現在跟Chris分手收場，問李龍基可有後悔當日放棄原先家庭，李龍基道：「我唔會再後悔。我真係好信命運，個天安排咗係咁，你就係咁，當一個人能夠走埋一齊，上天安排，當一個人要走，留唔到。」有記者假設如果Chris同老公離婚再搵返佢，可會願意再走埋一齊，李龍基表示：「若然真係清楚離咗婚，我哋仲係互相咁愛對方，我唔排除咁嘅可能，但一日未離婚，都冇得傾。」

