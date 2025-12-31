李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 無懼再譜爺孫戀：我乜都明白啦

75歲李龍基正式向傳媒透露已經分手，與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」玩完，更邊講邊哭，又直認自己是第三者。

近日有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子，到今年冬至（21日），更在佛山與丈夫及母親吃晚餐，有相為證。李龍基向傳媒指自己「我乜都明白啦，我係第三者」，於是決定和平分手，依然會保持聯絡。

被問到王青霞暪婚問題，他指自己「愛一個人就要相信佢」所以一直無問及對方的婚姻狀況。而女方與丈夫溫馨過冬，他表示「好難受」，但就想成人之美，亦從無怪責對方。

李龍基更強調自己沒有對王青霞的丈夫及兒子感到抱歉「不知者不罪」，又祝對方幸福，眼泛淚光。但他仍對愛情充滿信心，知道自己有女人緣，並不怕再譜爺孫戀。

