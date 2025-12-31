李龍基「爺孫戀」玩完唔知自己做第三者 拒向王青霞真正老公道歉

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
【on.cc東網專訊】資深演員李龍基與細36歲未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」向來都城中熱話，他一等再等，終於等到Chris出冊，望盡快結婚生仔。可是近閍傳出Chris在佛山已結婚生仔，原來李龍基一直被蒙在鼓裏。李龍基近日接受傳媒訪問時，承認已「爺孫戀」玩完，強調自己從不知情
李龍基在訪問中，無奈表示與Chris關係已完結，並透露兩人自Chris返回佛山後便漸行漸遠，直至冬至後正式分手，才恍然大悟自己才是第三者，並表示兩人溝通後，保證自己不會做傻事，彼此和平分手，依然會保持聯絡。
李龍基表示當日送出獄的Chris返回內地時，自己仍不知實情，並有結婚打算。被問到是否一直被王青霞「瞞婚」？他表示愛一個就要相信對方，而自己從來沒有問過Chris的婚姻狀況，只覺得多年來的相處應該會有結果。談到目睹Chris與真正丈夫共進冬至飯的感受，李龍基直言很難受，但沒有怪責對方，因王青霞都為自己帶來開心這麼多年。
至於談到可會對Chris的丈夫及兒子感到抱歉，李龍基連說：「冇！」並重申不知者不罪，知道之後會祝福他們幸福、家庭快樂、開開心心。其後更眼泛淚光表示：「我冇嘢㗎，OK嘅！」另外，他又透露從未見過王青霞父母，但知對方家長對這段「爺孫戀」有成見。對於「情敵」陳先生，李龍基表示毫不認識，故無從比較，而日後亦不怕再開展「爺孫戀」。
