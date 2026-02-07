小時候每次到中式的餅店，都喜歡買杏仁酥和合桃酥。小小的中式曲奇，充滿杏仁香，超酥脆好味！ 自己在家也可輕鬆做到，做法簡單，用來做下午茶點或送禮小點心，都非常讚！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

製作時間: 1小時內

份量人數: 7-8人



食材

牛油 120克

糖 40克

雞蛋 1隻

低筋麵粉 130克

杏仁粉 40克

梳打粉 2.5克

杏仁 15-18粒

蛋液 適量





作法:

1 ：

用電動打蛋器打發牛油，再下砂糖，拌勻。再下雞蛋，拌勻. 篩入麵粉、杏仁粉、梳打粉和鹽，拌勻.

2 ：

堆成麵糰，用保鮮紙包好，放入雪櫃待一個小時. 拿出一小份麵糰，搓圓，壓一壓，再放上一顆杏仁.

3 ：

塗上蛋液，放入已預熱180度C 焗爐，焗約18-20分鐘，至金黃色即成！ *這個食譜可做約15-18個餅乾





