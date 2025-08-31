甜品食譜｜杏仁雪花糕

天氣開始熱，想吃點冰涼的，但不想太麻煩，做杏仁雪花糕就最方便快捷又好吃！

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

杏仁奶 500克

玉米粉 70克

白砂糖 40克

椰絲 適量





作法:

1 ：



白糖和一半杏仁奶混合，玉米粉和剩下的杏仁奶混合，把兩個混合物倒進鍋裡，小火煮

2 ：

不停攪拌，攪到這稠度即可關火

3 ：

不銹鋼容器抹油，把半凝固成品倒入，抹平，包保鮮膜，放涼再冷藏2小時

4 ：

脫模，切成喜歡的大小，沾上椰絲

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52646

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com