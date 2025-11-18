村民盜採地下水煉金 地方政府監管不足

【on.cc東網專訊】內媒周一（17日）報道，河北青龍滿族自治縣涼水河鄉清河沿村近年興起「抽水吸金」，不少村民大量盜採地下水，通過活性碳吸附提煉黃金。隨金價持續上漲，此現象愈演愈烈，甚至有村民年收入高達上百萬元（人民幣，下同），但背後存在極為嚴峻的環境代價與法律風險。

報道指，有村民在自家庭院打井，以大功率水泵晝夜不停抽取地下水。水流經裝有活性碳的鐵桶時，黃金被碳吸附，廢水則直接排入河道。吸附金的活性碳定期更換，送往加工點提煉黃金。當地一戶村民全年用電量竟高達9.6萬度，電費約7.7萬元（約8.4萬港元），與普通家庭月均百度的用電量形成巨大反差。

有專家分析，此舉或與村內已廢棄金礦有關。昔日採用堆浸法採礦時，含氰化物的化學藥劑可能使金元素滲入地下水系，而「抽水吸金」不僅涉嫌違法盜採國家資源，更會造成嚴重的二次污染。未經充分處理的廢水攜帶重金屬排入環境，可能引發生態災難。大量抽水已導致周邊村莊淺井乾涸，數十戶村民出現飲水困難。儘管地方政府已發文制止，還處罰了個別案例，但直至上月下旬，盜採行為仍未停止，新井仍在不斷開挖，顯示相關部門管理仍存漏洞。

