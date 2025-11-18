天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
村民盜採地下水煉金 地方政府監管不足
【on.cc東網專訊】內媒周一（17日）報道，河北青龍滿族自治縣涼水河鄉清河沿村近年興起「抽水吸金」，不少村民大量盜採地下水，通過活性碳吸附提煉黃金。隨金價持續上漲，此現象愈演愈烈，甚至有村民年收入高達上百萬元（人民幣，下同），但背後存在極為嚴峻的環境代價與法律風險。
報道指，有村民在自家庭院打井，以大功率水泵晝夜不停抽取地下水。水流經裝有活性碳的鐵桶時，黃金被碳吸附，廢水則直接排入河道。吸附金的活性碳定期更換，送往加工點提煉黃金。當地一戶村民全年用電量竟高達9.6萬度，電費約7.7萬元（約8.4萬港元），與普通家庭月均百度的用電量形成巨大反差。
有專家分析，此舉或與村內已廢棄金礦有關。昔日採用堆浸法採礦時，含氰化物的化學藥劑可能使金元素滲入地下水系，而「抽水吸金」不僅涉嫌違法盜採國家資源，更會造成嚴重的二次污染。未經充分處理的廢水攜帶重金屬排入環境，可能引發生態災難。大量抽水已導致周邊村莊淺井乾涸，數十戶村民出現飲水困難。儘管地方政府已發文制止，還處罰了個別案例，但直至上月下旬，盜採行為仍未停止，新井仍在不斷開挖，顯示相關部門管理仍存漏洞。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！
哎喲，札幌的秋冬本該是裹圍巾喝熱可可的愜意，誰知11月11日早上7點40分，中央區圓山西町10丁目住宅區突然發現寬20厘米的熊腳印Japhub日本集合 ・ 22 小時前
法國回收鈾出口俄羅斯 環保團體批不道德
（法新社巴黎16日電） 環保團體綠色和平（Greenpeace）今天指出，儘管俄國克里姆林宮仍在烏克蘭作戰，但法國為了回收鈾再利用，仍將這些鈾運往俄羅斯處理。回收鈾可以再處理，重新濃縮之後再利用。法新社 ・ 1 天前
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度
一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。am730 ・ 1 天前
日本上月88人遭熊襲擊 秋田縣農地發現老婦屍體
日本今年熊害愈嚴重。日本環境省公布，上月共有88人遭熊襲擊，而4至10月共196人遭熊襲擊，創過去5年同期新高。秋田縣是熊害重災區，昨日一頭野熊闖入能代市永旺(Aeon)超市，店員隨即報警，並利用身邊物品堆成障礙阻止牠離開，顧客和職員被疏散後，熊隻在店內逗留約2小時，政府人員到場將牠射殺。此外，昨日下午，秋田縣鹿角市花輪地區一處農地發現一具老婦屍體，由於身上有多處傷痕，疑似遭到熊攻擊致死，警方正在調查。(ST)infocast ・ 23 小時前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 1 天前
回收衣物｜港九新界7間舊衣回收機構！專人上門回收衫褲／ZARA、酒店、商場都有回收箱／流動回收車
每次收拾轉季衣服，總有一大堆衫不會再穿著，此時將二手衣物拿去回收亦是個不錯得選擇！香港有不少機構一年四季都有回收衣物服務，即睇Yahoo著數整合港九新界多間回收衣物機構，遍布各大屋苑及商場，就連連鎖服飾店都有回收箱，部份更有專人上門免費回收，十分方便，一於將不再需要的衣物回收給有需要的人！YAHOO著數 ・ 1 天前
廢紙收集回收服務明年新約 補貼連動內地紙價 勢影響拾荒者收入
【on.cc東網專訊】屯門環保園內的紙漿廠預計今年底試產，每年處理廢紙量最新估計約達72萬公噸。環保署透露，在確保紙漿廠運作順暢後，已運作5年「廢紙收集及回收服務」將終止，署方會招標聘請服務承辦商接收和處理本地廢紙，預計明年1月合約生效。回收界人士分析，新模式下on.cc 東網 ・ 1 天前
天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度 天文台預料冬季寒冷日數 9 至 17 日屬正常水平｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，今日（18 日）本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚今早在電台節目表示，周三及周四（19 及 20 日）市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，已經預留足夠人手應付長者在天氣轉涼期間的求助來電需要，她並指上個冬季共收到 14 萬個「一線通平安鐘」求助電話，預計數字在今個冬季會相若。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
天文台發特別天氣提示 明日顯著轉涼 周三周四市區降至14°C
【on.cc東網專訊】天文台發出特別天氣提示，指一道冷鋒會在今晚(17日)午夜前後橫過廣東沿岸，明日(18日)本港天氣顯著轉涼，周三及周四(19及20日)市區最低氣溫在攝氏14度左右，新界部分地區寒冷。<br/>此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會on.cc 東網 ・ 1 天前
氣候峰會531人參與碳捕捉遊說 NGO批化石業擴大影響
（法新社巴西貝倫17日電） 根據一份由非政府組織彙整並僅提供給法新社的名單，支持碳捕捉技術的企業和團體，今年派出超過500名代表參與COP30氣候會議，而該技術也因被批評為繼續使用化石燃料的藉口而爭議不斷。CIEL表示，總共有531名參加巴西貝倫聯合國氣候大會的人士，被歸類為推動碳捕捉與封存（CCS）技術的企業或團體的「遊說者」。法新社 ・ 19 小時前
新方法提升鹵化物鈣鈦礦的結構控制，或改變太陽能電池及 LED 技術
近期，研究人員提出了一種新方法，旨在提高對鹵化鉛鈣鉛礦材料的控制，這一突破可能會徹底改變太陽能電池的製造方式。鹵化鉛鈣鉛礦材料因其優異的光電性能而受到廣泛關注，尤其是在太陽能電池的應用中，其轉換效率已經達到驚人的水平。然而，這些材料的穩定性和可控性一直是科學家面臨的重要挑戰，這也是限制它們大規模應用的主要原因之一。新方法的核心在於改善對這些材料的結構和組成的精確控制，從而提高其穩定性，並使其在不同...TechRitual ・ 1 天前
水務署稱太古城水樣本黑色沉積物為瀝青 對人體無害
就太古城部分樓宇用戶食水出現黑點，水務署早前已從太古城部分單位、天台及地下食水貯水缸抽取食水樣本進行化驗。署方發言人上周日(16日)表示，剛完成分析化驗結果，顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準，而水樣本中的少量黑色沉積物微粒經化驗後證實為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物。AASTOCKS ・ 1 天前
早晨天氣節目(11月17日上午7時) - 科學主任岑翊琳
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
太古城食水現黑點 水務署證沉積物為瀝青
港島大型屋苑太古城出現食水黑點問題。屋苑第四、五期14座大廈周六起，陸續有單位食水出現黑點，水務署同日接獲管理處通知食水出現小量黑色微粒後，隨即到涉事住戶及大廈內部供水系統抽取樣本化驗，並在昨晚表示沉積物微粒經化驗後證實為瀝青。 水務署指，化驗結果顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準，有關黑色沉積物微粒相信是署am730 ・ 1 天前
水務署：繼續跟進太古城的食水情況 陸續完成水錶及水缸清洗工作
就太古城部分樓宇用戶食水出現黑點，水務署表示，繼續跟進太古城的食水情況，陸續完成水錶及水缸清洗工作。署方聯同屋苑物業管理公司，已於周一(17日)清晨完成清洗受影響14座大廈的地下食水貯水缸，以及當中6座的天台食水貯水缸，亦已安排今早繁忙用水時間後清洗餘下8座的食水缸，預計明早完成。 水務署於社交平台Facebook表示，即使前日已立刻修復破損的濾網，但仍需沖洗大廈的食水缸，以有效去除被揚起的沉積物。 水務署指，繼續聯同物業管理處跟進協助受影響居民沖洗水錶及熱水爐入水位。昨日再派出約150名人員及技工到場，解答居民查詢，並到各受影響大廈協助有需要的住戶清洗水錶及熱水爐。截至昨日下午6時，已完成沖洗超過300個住戶的水錶及約120個住戶的電熱水爐入水位。 水務署續指，亦派員上門家訪，檢查沖洗水錶後的實際水質情況，並聆聽住戶意見，得悉供水水質已有改善。隨著陸續完成清洗大廈水缸以及沖洗水錶後，食水出現黑點的情況將會明顯改善。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
早晨天氣節目(11月18日上午7時) - 科學主任吳彥琳
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 5 小時前
BurnBot 為加州野火危機提供安全、經濟、環保的解決方案
加州的野火危機持續升溫，專家們正在積極尋找創新解決方案，其中之一便是名為 BurnBot 的新技術。BurnBot 是一種自動化設備，旨在通過監測和控制野火的擴散來減少損失。這項技術的核心在於其能夠即時收集環境數據，並根據這些數據做出快速反應，從而有效地管理火災風險。BurnBot 配備了多種感應器，可以測量溫度、濕度及風速等關鍵因素，這些資訊能夠幫助消防部門及時制定應對策略，從而降低野火的破壞性...TechRitual ・ 1 天前
中集安瑞科(03899.HK)與招商輪船中石化香港合作 打造香港綠色燃料加注中心
中集安瑞科(03899.HK)公布，與招商輪船及中石化香港達成戰略合作，以推動實現香港的航運綠色甲醇加注，並推動項目進入實質性建設階段。未來將整合各方優勢資源，構建從綠色甲醇生產、儲運到加注的全產業鏈閉環，為香港建設成為亞太綠色船用燃料常態化加注中心提供堅實支持，也為全球航運業的綠色轉型提供示範樣本。 中集安瑞科在廣東湛江開發的首個商業化可再生甲醇項目設計年產能為5+20萬噸，於2022年啟動籌劃。首期年產能5萬噸將於今年第四季投產，可為香港及粵港澳大灣區提供穩定、可靠的綠色甲醇供應。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
COP31主辦權爭奪不下 澳洲拒與土耳其共辦
（法新社雪梨17日電） 澳洲今天拒絕了土耳其所提共同主辦明年聯合國氣候峰會COP31的建議，兩國爭奪主辦權，分散了大眾對今年巴西氣候峰會談判進展的注意力。今年主辦國巴西，此刻亟欲展現氣候外交仍具效力，澳洲與土耳其目前都面臨外界壓力，被要求應避免巴西峰會出現僵冷局面。法新社 ・ 22 小時前
澳洲與紐西蘭合作推廣自主水面船隻應用於情報及打擊任務
澳洲的 Elysium EPL 與紐西蘭的 Seasats 宣布達成合作，將共同推廣和轉售 Seasats 的自主水面無人機系統。這項合作旨在利用兩家公司在技術創新和市場推廣方面的優勢，以滿足日益增長的市場需求。Elysium EPL 專注於提供環保解決方案，尤其是在水資源管理和環境監測方面。Seasats 則擁有先進的無人技術，能夠在海洋和內陸水域進行高效的數據收集和分析。這兩家公司的聯手，預計...TechRitual ・ 1 天前