杜如風喪買嘢成網民人生目標 被封「公主教母」 曾因「世界級港女」封號多年冇拖拍

好熟日本嘅杜如風再次為TVB主持旅遊節目《解風東京2》，當然貫徹態度繼續喪食喪買。其中一集杜如風去到一間買二手名牌袋嘅店鋪「巡視」，寓工作於shopping，當中有個迷你背囊叫價80萬yen，相當於4萬幾蚊港紙，令佢相當掙扎，但去到最後居然忍到手！同一間店上一輯《解風東京》都有拍過，當時杜如風介紹另一個叫價57萬yen嘅筒型手袋，相當於33000蚊港紙，更直言第日破產就拎晒啲袋去賣！

杜如風

杜如風

杜如風嘅盡情消費態度惹來唔少人討論，網上有人視為人生目標，「我人生嘅其中一個life goal係好似杜如風咁喪買嘢」。過去杜如風被指有「公主病」、「世界級港女」，但亦有網民認為「你知道佢既歷史後就明白,佢係正宗香港公主，唔係公主病」、「根本係公主既教母」。該網民更指杜如風全盛時期，「話今日好悶就會有10個男仔揸車喺樓下等，放工會有仔揸車搶頭啖湯等」，「佢想食飯就會有10個 8個男仔爭比錢」。該網民認為杜如風比起「公主病港女」更高一級，「港女扮哂野要R返黎既野,係佢身上係無限咁有人比,唔洗R的」。

杜如風

多年來杜如風對感情事都幾坦白，佢喺2022年ViuTV節目《戀講嘢》中提到後生時曾經有三位追求者揸靚車接佢收工，甚至有前度包場喺中菜館同佢食飯。杜如風又話19歲時識嘅初戀情人向佢求過婚，之後仲有多次被求婚經驗，相信網民係引述返呢段歷史。不過杜如風都呻因為「世界級港女」名稱搞到冇人追，已經8年冇男友，並澄清自己唔洗男友嘅錢。

杜如風喺2022年ViuTV節目《戀講嘢》中提到後生時被三位追求者揸靚車接佢收工

爸爸係80年代電影界人士杜惠東，杜如風未入行已經同唔少圈中人混熟，早年承認同過黃又南拍拖，更自爆試過同某男藝人拍拖時去謝霆鋒屋企拜年，為免被狗仔隊影到於是匿喺車尾廂！愛得瘋狂買嘢同樣唔留手，杜如風試過一口氣買衫買咗35萬，結果被媽咪剪晒所有信用卡，但係杜如風竟然打去報失卡，並叫銀行寄卡去大學宿舍，咁就可以繼續碌嘞，服未？

