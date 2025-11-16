杜德偉同老婆慶祝結婚13周年 突然出現「電燈膽」

【on.cc東網專訊】歌手杜德偉（Alex）早前舉行紅館演唱會後，已「重返家庭」孖住太太慶祝結婚13周年，雖然有「電燈膽」囝囝參與其中，但一家三口的幸福似乎遠勝二人世界的甜蜜蜜。Alex事後於社交平台晒出多張合照，且留言：「親愛的老婆，又一年了，周年快樂，愛你如初！」言簡意深，公開放閃。

Alex與太太的合照發現二人甚有夫妻相，晚飯後兩人更站在聖誕樹旁相擁合影，率先感受節日氣氛。不少網民見狀，紛紛留言送上祝福：「祝你們13結婚周年快樂，一直甜下去」、「好浪漫」、「痛老婆的男人會發大財！」網絡頓時熱鬧起來。

