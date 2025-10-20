杜德偉與子隔空同已故爸爸「合唱」 《脫掉》變行為藝術

【on.cc東網專訊】杜德偉(Alex)慶祝入行40周年，在紅館舉行一連兩場的《杜德偉GET UP 世界巡迴演唱會-香港站》昨晚(19日)尾場，哥哥杜德智、組合草蜢、李幸倪、呂方夫婦帶同囡囡、方力申、李樂詩、朱鑑然、ERROR的肥仔梁業、林敏驄、吳建豪和媽媽、李思林和媽媽等捧場。來到尾場，杜德偉（Alex）特別感觸，更永不言休，講笑若要開告別演唱會，也是因為要開復出演唱會，並親吻舞台一下。

Alex育有一子、現年8歲的AJ，他說自從為人父後，經常會想起爸爸，如果爸爸仍在生，定會坐在台下揮手，Alex與父親關係很好，爸爸逝世時他很難過，有位長輩當時跟他說爸爸只是跟你暫別，將來一定會回來，你便會變成爸爸，他說：「我所有朋友見到我爸爸時都叫他做Alex Daddy，有次仔仔同學父母叫我AJ Daddy，我完全明白晒！」

AJ更成為演唱會尾場嘉賓，Alex與AJ及已故爸爸跨時空合唱《Wonderful World》，忍不住抹淚，並大啖啜AJ肥嘟嘟面珠一啖，場面感動，AJ非常精靈說：「大家好，我係AJ，多謝嚟到爸爸嘅演唱會。」台下有人送花給AJ，Alex笑問：「我無花收！」又向兒子說這是你人生第一個紅館演出，之後便要暫別樂壇回去讀書做功課，AJ即表示已做好功課，Alex就叫他返後台吃東西，AJ隨即Yeah了一聲，對食方面表現興奮。

Alex講到至愛的太太，讚太太外柔內剛，經常會鞭策他做得更好，自己要努力去平衡，唔想被太太食住：「我表面上畀佢食住，但心裏面唔可以畀佢食住。」但很多時都會依賴太太，視為靈魂伴侶，並大講「I love U」。唱《脫掉》時全場觀眾high爆企起身跟住跳，Alex大叫「草蜢 脫掉」，林敏驄就貪玩用螢光棒整蠱杜德智。

Alex騷後受訪，表示兩場騷是點到即止，覺得啱啱好。至於三代隔空對唱一幕，綵排時已很感動，尤其當咪高峰升上台的一刻，可能因為香港是自己的主場，又有很多錫他的人在場，所以比台灣時更加感動，自己都忍不住。讚兒子表現很好又勇敢，很有幽默感，毫不緊張，他說：「我希望佢可以有一個好難忘嘅晚上，佢應該會覺得好驕傲，因為佢返學校嘅時候會有好多同學同佢分享番，最緊要畀到佢自信心。」又指兒子社交能力好強，性格沒所謂，很會關心別人，同學們都喜歡他。

他指林志穎專程由台灣來港為他擔任嘉賓，林志穎也是出名不老男神，問他們誰保持得好些？Alex表示自己大對方12年，並講笑自己樣貌有變，笑說：「有分別，靚仔咗呀嘛！」Alex表示唱《脫掉》時台上台下打成一遍，覺得此生難忘，笑指肥仔也玩到除衫，問他為何不除衫？他說：「我剝衫？仲剝？60幾喇！冇人睇，攞個feel咪算囉！（三角褲變boxer！）呢首《脫掉》已經變成一種行為藝術，點到為止！」台下呂方的囡囡跳得很投入，Alex表示與呂方經常見面食飯，問可會對親家？他笑說：「係喎！唔介意！」又指兒子好正能量，很受女同學歡迎。至於他提到被太太食住，他表示太太在台下為他打點很多，自己會更加做好，先可以做到陰陽平衡。對於他在個唱上表示希望下次再開騷是5年而不是10年，Alex表示隨緣，因為不是一個很主動去爭取的人，若然要做就會做到最好。

