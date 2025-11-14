63歲杜德偉結婚13周年大放閃！緊擁妻子告白「愛妳如初」 9歲兒子超萌入鏡

63歲香港唱跳歌手杜德偉與太太李曉冰感情極佳，近日他在社群平台曬出多張家庭合照，甜蜜慶祝結婚13週年紀念日，並寫下深情告白：「親愛的老婆，又一年了，周年快樂，愛你如初！」

杜德偉擁抱老婆。（圖片來源：IG alexto_dudewei）

照片中，杜德偉穿著休閒西裝搭配棒球帽，李曉冰則以簡約黑色外套現身，夫妻倆坐在餐廳內牽手微笑，神情幸福。另一張全家福裡，9歲兒子AJ也入鏡，小臉笑得燦爛，一家三口緊靠在一起，畫面溫馨又甜蜜。

杜德偉9歲兒子跟爸媽一起慶祝。（圖片來源：IG alexto_dudewei）

貼文曝光後，網友留言區湧入滿滿祝福：「祝你們13週年快樂，一直甜下去」、「這才是模範夫妻」、「愛妻13年還像熱戀期一樣」、「疼老婆的男人會發大財」。不少人也驚嘆杜德偉的凍齡外貌，「完全看不出已經63歲！」

杜德偉與香港短片導演兼攝影師李曉冰於2012年11月步入婚姻，2016年迎來兒子AJ，家庭生活一向低調卻幸福。結婚13週年又稱「錫婚」，象徵婚姻堅固、歷久彌新。他以一句「愛你如初」紀念這個特別日子，也讓粉絲看見他舞台外溫柔的一面。

