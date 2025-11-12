杜德偉與老婆慶祝周年紀念 尖東老牌意菜餐館 浪漫氛圍彷如置身羅馬 慶祝首選

杜德偉早前於10月中在紅館舉辦一連兩場演唱會慶祝入行40周年，多首經典金曲勾起不少樂迷的集體回憶。日前杜德偉與太太為慶祝結婚13周年紀念，精心挑選位於尖東的老牌意菜館，其賣點一向以迷人氣氛及精緻裝潢見稱，猶如置身於羅馬般意式氛圍，是不少饗客慶祝必到的特色餐廳，想知道邊間餐廳就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。

甜蜜合照浪漫慶祝紀念日

杜德偉在Instagram日前發出帖文，分享了多張與太太用餐時的甜蜜合照，更有一家三口的合照，溫馨滿瀉。更寫上「親愛的老婆，又一年了，周年快樂，愛你如初！」字裡間行充滿著濃情蜜意，相信杜太太一定非常滿意。雖然在帖文沒有標記餐廳的名字，但從餐廳獨特的精緻裝潢不難發現，這是位於尖東帝苑酒店內的老牌意菜餐館Sabatini。

杜德偉與太太於意大利餐館Sabatini一同慶祝結婚周年紀念。（圖：alexto_dudewei Instagram）

杜德偉與太太及兒子一同慶祝結婚周年紀念。（圖：alexto_dudewei Instagram）

杜德偉與太太一同慶祝結婚周年紀念。（圖：alexto_dudewei Instagram）

來自羅馬的意菜餐館

位於帝苑酒店內的Sabatini甚有來頭，其總店位於意大利羅馬，由三兄弟共同經營，以大哥之名Sabatini來命名。早於1958年已開業，至今已有67年歷史，堅守不時不吃的概念，更將傳統的經典意菜加以改良，成為獨一無二的招牌名物，闖出名堂後隨即於80年代在日本開設海外分店，取得成功之後於1992年登陸香港，選址於帝苑酒店開設海外分店屹立至今，更於2023年底登陸中環IFC開設港島區分店，人氣十足。用餐除了要靠菜式好吃，餐廳環境也是非常重要的一環。Sabatini充滿浪漫氛圍的裝潢，多年來吸引無數識食之人慕名而來，皆因其跟足羅馬總店的設計，猶如置身於羅馬般，並以意式掛畫、藝術品等作點綴，細至一塊地磚、裝飾的花瓶也是由羅馬當地空運到港，難怪洋溢著濃厚的意式鄉村風情，絕對打卡一流。

餐廳裝潢跟足羅馬總店設計。

慶祝開業33周年推特別菜單

供應多款正宗且富有新意的意大利菜，選擇豐富。更會按照時令，供應白露筍、松露等作主題的矜貴菜式。時值冬季，現在更是品嚐松露的最佳時間，Sabatini為慶祝開業33周年，將於11月17至23日期間推出周年紀念5道菜菜單（$1,388/位），可享用多款由1992年開業至今的經典菜式如24個月帕爾馬火腿配蜜瓜、意式蛋花牛肉及雞清湯、意大利扁意粉配小龍蝦、蜆肉、青口及番茄汁、自家製焗龍蝦意大利飯及甜品等意饌，感受經典之最。逢星期三至星期日晚上7時30分至10時30分期間，更會有現場樂隊演奏，為晚餐增添氣氛，夠晒浪漫。

24 個月帕爾馬火腿配蜜瓜。

招牌意大利扁意粉配小龍蝦、蜆肉、青口及番茄汁。

自家製焗龍蝦意大利飯。

逢星期三至日晚上會有現場樂隊演奏，為晚餐增添氣氛。

Sabatini

地址：九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店3樓（地圖按此）

電話：2733 2000

營業時間：（星期一至五）12:00-15:00、假日早午餐（星期六及日）11:30-15:00、（星期一至日）17:45-22:45

