杜拜公主瑪赫拉曬巨鑽宣布訂婚！曾IG貼休書、離婚後推出「Divorce香水」的敢愛敢恨公主

杜拜公主瑪赫拉去年以Instagram「三聲休書」霸氣休夫，結束與前夫的「短命婚姻」。後來，更推出《Divorce》香水，化痛為力。離婚約一年後，近日她曬出約110萬美元巨鑽戒，宣布與美國饒舌歌手French Montana訂婚，展現愛情事業雙贏的現代公主風采！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

杜拜公主瑪赫拉的家世背景

杜拜公主瑪赫拉於1994年出生，是杜拜酋長穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）與其希臘裔伴侶Zoe Grigorakos之女。瑪赫拉童年主要隨母親在外國度過，隨母親佐伊生活，接受西方教育。成年後，她開始積極參與皇室事務，並以現代女性形象活躍於公眾視野。

前段婚姻像電視劇劇情！

「親愛的丈夫，既然你的時間已經被別的伴侶佔據，我在此宣布我們的離婚。我要和你離婚，和你離婚，和你離婚。保重，你的前妻。」

杜拜公主瑪赫拉，在Instagram以「三聲休書」（triple talaq）與前夫離婚成為熱話。她於2023年宣布與謝赫馬納（Sheikh Mana）閃婚，這位同樣出身皇室的企業家迅速成為她的伴侶。婚禮場地選在杜拜世界貿易中心，兩人舉辦盛大接待會，場面奢華，吸引全球目光。當天她穿著EzraCouture手工婚紗，戴Chopard鑽飾，堪稱杜拜最美的新娘。不過，瑪赫拉竟在去年懷孕時，發現老公出軌，她直接在Instagram放話：「I divorce you, I divorce you, I divorce you！」，引發全球媒體熱議。

（IG@_xtianna_）

離婚後還推出靈感香水《Divorce》

中東傳統裏男人才有的休妻方式，瑪赫拉直接翻轉，自己喊停婚姻！離婚後她還推出靈感香水《Divorce》，反將個人經歷轉化為事業動力，象徵「新開始與自信重生」。這款香水以全黑瓶身為設計，瓶上鐫刻「Divorce」字樣，散發大膽前衛氣息，迅速走紅，銷售火爆。這不僅是商業成功，更是文化顛覆：在阿聯酋傳統視離婚為禁忌的社會，她將「Divorce」從負面標籤轉為賦權符號，挑戰性別規範。

沒有對愛情失去信心與美國饒舌歌手

French Montana 訂婚離婚僅一年，瑪赫拉便迎來浪漫轉折，最近，接受美國饒舌歌手French Montana的求婚，兩人於8月29日透過Instagram公布喜訊。Montana以價值110萬美元的11.53卡祖母綠切割鑽戒求婚，由名鑽商Eric The Jeweler客製，象徵「獨特愛情故事」。瑪赫拉的這段跨文化戀情，延續其大膽風格，從Instagram休夫到國際訂婚，她不斷改寫皇室故事。

Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過

奧巴馬夫婦幽默回應離婚傳聞，結婚33年「珍珠婚」從未想過要放棄對方：在困難時期如果放棄，便會錯失一切的美好

方皓玟爆Seed討論離婚觀，認為離婚也不算大事：其實我覺得單親是愉快的，What’s the big deal？