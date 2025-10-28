江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
杜拜公主瑪赫拉曬巨鑽宣布訂婚！曾IG貼休書、離婚後推出「Divorce香水」的敢愛敢恨公主
杜拜公主瑪赫拉去年以Instagram「三聲休書」霸氣休夫，結束與前夫的「短命婚姻」。後來，更推出《Divorce》香水，化痛為力。離婚約一年後，近日她曬出約110萬美元巨鑽戒，宣布與美國饒舌歌手French Montana訂婚，展現愛情事業雙贏的現代公主風采！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
杜拜公主瑪赫拉的家世背景
杜拜公主瑪赫拉於1994年出生，是杜拜酋長穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）與其希臘裔伴侶Zoe Grigorakos之女。瑪赫拉童年主要隨母親在外國度過，隨母親佐伊生活，接受西方教育。成年後，她開始積極參與皇室事務，並以現代女性形象活躍於公眾視野。
前段婚姻像電視劇劇情！
「親愛的丈夫，既然你的時間已經被別的伴侶佔據，我在此宣布我們的離婚。我要和你離婚，和你離婚，和你離婚。保重，你的前妻。」
杜拜公主瑪赫拉，在Instagram以「三聲休書」（triple talaq）與前夫離婚成為熱話。她於2023年宣布與謝赫馬納（Sheikh Mana）閃婚，這位同樣出身皇室的企業家迅速成為她的伴侶。婚禮場地選在杜拜世界貿易中心，兩人舉辦盛大接待會，場面奢華，吸引全球目光。當天她穿著EzraCouture手工婚紗，戴Chopard鑽飾，堪稱杜拜最美的新娘。不過，瑪赫拉竟在去年懷孕時，發現老公出軌，她直接在Instagram放話：「I divorce you, I divorce you, I divorce you！」，引發全球媒體熱議。
離婚後還推出靈感香水《Divorce》
中東傳統裏男人才有的休妻方式，瑪赫拉直接翻轉，自己喊停婚姻！離婚後她還推出靈感香水《Divorce》，反將個人經歷轉化為事業動力，象徵「新開始與自信重生」。這款香水以全黑瓶身為設計，瓶上鐫刻「Divorce」字樣，散發大膽前衛氣息，迅速走紅，銷售火爆。這不僅是商業成功，更是文化顛覆：在阿聯酋傳統視離婚為禁忌的社會，她將「Divorce」從負面標籤轉為賦權符號，挑戰性別規範。
沒有對愛情失去信心與美國饒舌歌手
French Montana 訂婚離婚僅一年，瑪赫拉便迎來浪漫轉折，最近，接受美國饒舌歌手French Montana的求婚，兩人於8月29日透過Instagram公布喜訊。Montana以價值110萬美元的11.53卡祖母綠切割鑽戒求婚，由名鑽商Eric The Jeweler客製，象徵「獨特愛情故事」。瑪赫拉的這段跨文化戀情，延續其大膽風格，從Instagram休夫到國際訂婚，她不斷改寫皇室故事。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
兩性關係：
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
奧巴馬夫婦幽默回應離婚傳聞，結婚33年「珍珠婚」從未想過要放棄對方：在困難時期如果放棄，便會錯失一切的美好
其他人也在看
44歲美國隊長當爸了！克里斯伊凡愛女誕生「結合夫妻姓氏」 低調賣豪宅當暖爸
「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）正式升格當爸爸！他與28歲葡萄牙女星阿爾芭・巴普蒂斯塔（Alba Baptista）的第一個孩子已於10月25日在美國麻薩諸塞州出生，雖然未公開孩子的姓名與性別，不過網傳兩人生下的是個女兒，全名取為「Alma Grace Baptista Evans」，融合父母雙方姓氏。姊妹淘 ・ 1 小時前
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦「減肥最重要的就是管好嘴！...styletc ・ 1 天前
慾望最強星座男TOP4！獅子只對愛人「放開束縛」，TOP1高冷外表藏著火熱內心
感情世界裡，總有些星座男一旦動了真情，整個人就像被點燃——表面冷靜，內心卻滿滿渴望。這4個星座男，看似性格各異，有的熱情、有的穩重、有的高冷，但共同點是：越愛越主動，越親近越深情。姊妹淘 ・ 1 天前
金高恩望再在《青龍》捧獎 與黃政民着「情侶裝」打手印
【on.cc東網專訊】韓國影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》將於下月19日舉行，上屆得獎者黃政民、金高恩、丁海寅、李尚熙、魯尚炫及朴柱炫今早（29日）在首爾汝矣島的戲院出席打手印儀式，去年的影帝得主黃政民與影后得主金高恩都剛好以灰色造型現身，兩人見到對方的打扮之東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
古天樂馬來西亞賽車 獲瘋狂集郵影唔停
【on.cc東網專訊】影帝古天樂（古仔）前日特意飛抵馬來西亞，現身當地著名的雪邦國際賽車場，與泰星Bie（吳翊歌）齊齊見證「MotoGP世界摩托車錦標賽馬來西亞大獎賽」，首次參與盛會的他更以特邀嘉身份亮相，負責在賽事中揮旗，向車手們發號令開賽。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
瑪麗醫院胸痛中心成立近1年 為1400急性心臟病患者提供治療
【on.cc東網專訊】獲國家評審認證的瑪麗醫院胸痛中心成立近一年，截至今年9月已為1,400名急性心臟病患者提供治療，當中162名病人有急性心肌梗塞，需要接受俗稱「通波仔」的手術，病人由入院至灌流血管的時間中位數為53分鐘，較中心成立前的105分鐘，減少近半。on.cc 東網 ・ 3 小時前
日本人為玩遊戲犧牲睡眠！美國同事建議「該犧牲的是上班時間」掀熱議
許多新遊戲上市時的解鎖時間點，大多數都在凌晨 12 點左右，導致不少玩家為了期待的遊戲，經常會熬夜先玩個幾小時，或是乾脆隔天直接請假來玩。而近日，一位移居美國多年的日本網友就分享了和美國同事的對話，他自己為了玩新上市的遊戲大作而通宵，導致隔天上班精神不濟，沒想到他的美國同事反而建議他應該「提早下班去玩」，而不是犧牲寶貴的睡眠時間，該對話也在社群中引起熱議。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
曾遇口臭女演員！柳真對戲狂聞到水溝味
[NOWnews今日新聞]韓國演藝圈夫妻檔S.E.S.成員柳真與丈夫奇太映，近日在夫妻的YouTube頻道邊吃邊玩平衡遊戲，其中一題問到「嘴巴有水溝味的演員vs一直忘記台詞的演員」，沒想到夫妻倆竟都有...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
趙露思「經期減肥法」14天減4kg！7日餐單大公開，6個減肥秘訣瘦出纖腰馬甲線
內地女星趙露思近年人氣愈來愈高，近期的《許我耀眼》更是Netflix熱播排名Top3！現在看到她的「耀眼」校樣，然而，趙露思在剛出道時，曾因為嬰兒肥而遭到嘲笑，甚至被戲稱為「最胖女演員」。為了能夠在鏡頭前更加完美，她經過研究，創造出了一套懶人必學的「經期減肥法」，這個方法只需14天即減4kg，長期進行下來就能輕鬆實現瘦身目標！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
Threads 推「幽靈貼文」：限時 24 小時、回覆及讚數不公開
Threads 今日增加了名為「幽靈貼文」（Ghost Post）的新功能，它允許用家發佈限時 24 小時的貼文，期間回覆及讚數都不會公開顯示。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
街頭放閃韓雨彤！曾輝十指緊扣甜喊她小名
[NOWnews今日新聞]28歲中國女星韓雨彤曾演過多部短劇，其中與另一名27歲演員曾輝合作的劇就有9部，兩人也因此被大批粉絲組CP，稱他們「落日雨輝」。而韓雨彤與曾輝似乎也在多次合作中培養出感情，多...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
雙11優惠2025｜歐洲防盜神器7大推介！最平$167.8入手便攜式安全門鎖/防盜旅行包/Apple AirTag
計劃歐洲之旅卻擔心扒手問題？近年來歐洲主要旅遊城市如巴黎、羅馬、巴塞隆納等地的扒手活動日趨猖獗，不少遊客都曾遇上財物被竊的困擾。今次為大家於Amazon精選的7大防盜神器涵蓋了旅行中最容易出現安全漏洞的環節：從隱藏式錢帶保護現金和護照，到防割材質的背包防止扒手行竊；從RFID屏蔽技術對抗電子掃描，到便攜式門鎖增強住宿安全。每一款產品都經過嚴格篩選，不但具備優秀的防盜功能，更兼顧日常使用的便利性和舒適度。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
木村拓哉解散後到底哪去了 教場鬼教官不老背後真相！
木村拓哉72年11月13東京調布出生，176公分O型血，小學搬大阪又回千葉，磯邊第二小學、第一中學、犢橋高只讀一年就轉代代木。Japhub日本集合 ・ 1 天前
58歲王祖賢加拿大開養生艾灸館！女神轉型養生達人，艾灸5個好處助宣通氣血
昔日90年代最強仙氣女神王祖賢，憑《倩女幽魂》聶小倩一角迷倒眾生，如今移居加拿大潛心修佛，過著低調生活。近日，她開設養生艾灸館，並親自上陣為客人服務，生意非常火爆！網民分享體驗，王祖賢雖然戴口罩，仍然仙氣十足，還親筆簽名，連手機殼都掛滿佛珠，虔誠度滿分。這位女神轉型養生達人，完美詮釋健康生活新態度。Yahoo Style HK ・ 1 天前
秀智GUESS冬季大衣廣告「氣質滿瀉」！未到寒流都想參考「朱古力啡大衣」高級感穿搭
冬天絕對是大衣的季節！秀智近日為GUESS拍攝了一系列冬日造型，完美示範如何將大衣穿出高級感，整個人氣質滿分。就算香港冬天不算太冷，買一件質感好的大衣，無論是去旅行還是應付偶爾的寒流，都非常值得投資。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙
減價季來了！OUTNET 震撼低至3折，當中包括來自丹麥的人氣潮牌 Ganni ，佳節派對必備連身裙低至 $844 已可入手，秋冬必備針織冷衫同樣 $806 起已有交易，超級抵買！網購專員特地為大家精選 Ganni 減價必買推介，不花大錢已能入手名牌時裝！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【UNIQLO】UNIQLO : C聯名系列第二波優惠 秋冬商品低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來UNIQLO : C 聯名系列第二波優惠，超多款秋冬商品首次降價，包括柔軟舒適茄士咩圓領短版背心同休閒 V領針織衫，以及多款大衣、長裙、長褲、皮鞋等，由頭到腳嘅穿搭需求一次滿足！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖子頭少女竟變Netflix女王！ 有村架純32歲還在偷偷升級！
1993年出生在兵庫伊丹的小女孩，國中看電視劇突然冒出「不如我來演」的念頭，直接報名FLaMme。2009年補考才過關，隔年4月高中畢業就殺去東京，目標鎖定戶田惠梨香。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
西環小巴失控剷行人路 一女途人倒地受傷
【on.cc東網專訊】西環發生交通意外。今午(28日)1時許，一輛專線小巴駛至科士街近士美菲路交界對開時，失控剷上行人路撞向一間便利店始停下。事件中一名女途人受傷，警員正調查意外原因。on.cc 東網 ・ 1 天前