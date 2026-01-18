周二晚上明顯降溫 周四市區最低 11 度
韓國爆紅杜拜朱古力麻糬 香港都有得食！
近日甜品界的新寵兒，在韓國爆紅的「杜拜朱古力麻糬」最近已悄悄登陸香港，不用飛韓國都食得到，即睇內文：
繼杜拜朱古力後，近日甜品界又有新寵兒，主角正是韓國爆紅的杜拜朱古力變奏版「杜拜朱古力麻糬（두바이쫀득쿠키）」。早前在韓國一推出即時在社交平台洗版，更獲IVE 張員瑛、安宥真、EXO 伯賢等多位 K-pop 偶像力推。就連《黑白大廚》評判安成宰也跟女兒在頻道中一起製作這款話題甜品。好消息是，「杜拜朱古力麻糬」最近已悄悄登陸香港，不用飛韓國都食得到！
「杜拜朱古力麻糬」爆紅
「杜拜朱古力麻糬」的外層是一層沾滿可可粉的棉花糖，入口柔軟帶黏；內餡則完美複製杜拜朱古力的精髓，將中東細麵絲 Kadaif 混入濃郁開心果醬之中，入口可以同時感受到煙韌與香脆的強烈對比。朱古力粉的苦甜香氣配上開心果的堅果味，層次豐富得令人一試難忘，難怪能俘虜一眾偶像與甜品控。
香港都食到！
如果讀者本身就鍾意煙韌口感，又對開心果沒有抵抗力，這款韓國爆紅甜品絕對值得加入你的「必食清單」。如果暫時未有計劃到韓國又想盡快跟上潮流？以下幾間店已率先引入 「杜拜朱古力麻糬」。
Kactus Koffee：在佐敦及上環均有分店的韓系 Cafe，近日推出的「Dubai Chewy Bites」售 $70 一粒，價錢絕對算不上便宜，但cafe本身都打卡感十足，可以順便試試其咖啡及其他甜品。
Yeon Nam Dong：西營盤人氣韓國餐廳，可以食完正宗韓菜再試人氣甜品，不過可以留意堂食版「Dubai chocolate cookie」售$40 一粒，外賣則為 $50。
Yoajung：韓國人氣乳酪雪糕店，在大角咀、將軍澳及金鐘設有分店，推出「杜拜朱古力Q餅」作配料可加在雪糕上，主打每日手工製作、數量有限，有興趣的讀者可以留意其社交平台的消息。
圖片來源：Instagram@kactuskoffee、Instagram@yeonnamdonghk、Instagram@yoajunghk_official
