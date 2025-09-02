杜比視界2 發佈，AI 自調畫質，HDR 已經不夠看了

文章來源：Qooah.com

杜比(Dolby)官方正式發佈新一代畫質標準——杜比視界第二代（Dolby Vision 2)。

據官方介紹，此次杜比視界2 重新設計了圖像引擎，並結合了杜比視界龐大內容生態系統，能進一步的發揮屏幕的潛力。

新一代技術在適配設備播放支援杜比視界格式的電影、劇集、體育賽事、遊戲等內容時，帶來更驚艷和沈浸的視聽盛宴。

值得一提的是，杜比視界2 借助 AI 技術，進一步還原創作意圖，改善電視畫面，擁有更具沈浸感畫面表現。具體分為幾個方面。

1: 精准的黑位。解決畫面存在「太暗」問題，確保暗部細節清晰可見，並以忠實創作者原始意圖為主。

2: 環境光感知。檢測環境光和內容源的光照數據，從而改善電視畫質。

3: 體育與遊戲內容改善。增加白點調整和動態控制等功能，滿足體育賽事直播和遊戲的特殊場景需求。

杜比視界2 加入了雙向色調映射技術，能充分發揮電視高亮度、高色彩表現的屏幕特點，畫面亮度更高、對比度更銳利、飽和度更高。

杜比視界2 進一步突破 HDR，推出真實動態（Authentic Motion）功能，是全球首款以創作意圖驅動的圖像運動控制工具，通過逐幀處理畫面，讓畫面具有更真實的電影感，同時避免畫面抖動。

有趣的是，杜比視界2 此次分為兩個規格。

杜比視界第二代 Max（Dolby Vision 2 Max）：主要面向的是最高性能電視，新增多項高級功能，進一步發揮高階設備的潛力，提供最佳的畫面效果。

杜比視界第二代（Dolby Vision 2）：面向主流電視，通過全新杜比圖像引擎和內容智能，提升畫質。

杜比官方透露，海信新款電視將會首發杜比視界2，該設備搭載聯發科 Pentonic 800 處理器，擁有「MiraVision Pro」畫質引擎，是首款集成杜比視界第二代的處理器解決方案，具體的上市時間和售價需要等待官方揭曉。