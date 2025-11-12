杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」

已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。

杜汶澤自爆在家中吸毒時被太太目睹，田蕊妮要他「二選一」作出抉擇。（YouTube@杜汶澤喱騷）

杜汶澤在首集紀錄片中談及身世，稱爺爺當年白手興家的聰明人，19歲就從東莞走佬來香港，落戶油麻地後，「憑能力食咗人哋間舖，然後一間變兩間」。其後變成家族生意且愈做愈大，令家中變「有錢人」。阿澤指爸爸很年輕就奉子成婚，有很多子女，到30多歲做爺爺兼就想退休，於是把生意交給身為長子的阿澤爸爸，結果爸爸把爺爺打下的基業全敗掉，原因在於爛賭。

阿澤憶述爸爸每天應把收到的錢存到銀行，雖然銀行只是一條馬路之隔，但他形容爸爸「成日去唔到銀行，因為未過馬路已經輸晒」。結果欠下周身賭債，還要媽媽幫忙撲錢還債，令本該身為有錢小少爺的阿澤，從未享受過有錢人的甜頭。

杜汶澤形容自己像爺爺，「做生意夠奸，人夠勢利，容易看不起別人，好爛口」。（YouTube@杜汶澤喱騷）

阿澤直指爸爸爛賭好嫖導致離婚，有次跟他說，只要他考試成績好，就送他禮物。阿澤因很想飼養金倉鼠，所以努力讀書，最終成績不算很好，但已較平時好，所以爸爸依承諾買金倉鼠送他，讓他歡喜若狂。沒料到後來卻因而為他帶來難以磨滅的童年陰影，「有一次佢輸完錢返嚟，就話隻老鼠陀衰佢，因為自從買咗老鼠之後，佢就成日輸錢。但我印象中，佢唔係買咗老鼠之後成日輸錢，佢係逢賭必輸」，惟爸爸其後拿起金倉鼠，然後親手捏死牠。

然深受爸爸爛賭帶來的禍害，阿澤卻仍然走上其舊路，十多歲已成病態賭徒。他指當年有個廣告爆出金句，「先鋒牌你的60天」，即產品特價60天，而阿澤就在賭桌上享了夢幻的60天，「我每一晚都賭5雞（5萬元），每一晚都贏，贏足60日」。惟輸錢皆因贏錢起，其後他輸到要借貴利，單是利息已經每天要還二萬五千元，「每日一瞓醒，9點05分就要撲兩萬五，每日頂到二萬幾，唔好問我做啲咩，點講得呢？」。

杜汶澤自爆年少爛賭，向爸爸借錢不遂後，父子從此斷了聯絡，不問生死。（YouTube@杜汶澤喱騷）

而有一天阿澤正苦惱如何籌錢還債，在果欄有相熟的生果檔老闆對他說，「你老竇喺對面！」，並向阿澤說道理，指其爸爸雖然不負責任，但可伺機向對方要錢，「養就未養過我，咁問你要幾皮嘢（數萬元）都應該俾啩？」。阿澤認為很合理，於是向爸爸要錢。父子其後到一間餐廳商議，阿澤開口想要3萬元，但爸爸問「咁聽日呢？唔好話冇，就算有都唔關我事」，結果爸爸只願為該餐結帳，沒有給任何錢，這次相聚成為父子最後對話，而阿澤從此對爸爸不聞不問，亦不知其生死。

阿澤直言自己像爺爺，「做生意夠奸，人夠勢利，容易看不起別人，好爛口」，而他人生志願是做三種人，分別是美國總統、黑社會大佬和喜劇演員，因美國總統是世上最有權力的人，另外兩種人都是有權力，「如果我搞笑你笑，我咪影響緊你，我自細就好想成為一個影響到人哋嘅人」。

杜汶澤當年在亞視劇集《九皇奪位》中飾演太監。（YouTube@杜汶澤喱騷）

阿澤其後因欠下賭債而避走台灣，直至後來返港加入亞視拍劇，到後來終於在電影《無間道》飾演「傻強」跑山。他透露當時有一場戲，是梁朝偉目擊上司黃Sir被掟落樓，然後被傻強將他拉走登車駛上飛鵝山，最後傻強死了。梁朝偉當時曾認為這場戲不需要拍，阿澤只好站在背後，沒有作聲，「默默睇住命運點對待我，就好似我細過喺賭枱前面咁」。最終梁朝偉準時出現在飛鵝山拍攝相關情節，「點解我咁尊重梁朝偉，因為佢只提出一個疑問，佢第二朝早就拍呢場戲，佢就係準時出現喺飛鵝山，一分鐘都無遲到。」

杜汶澤在電影《無間道》開車載走梁朝偉一幕，梁朝偉曾質疑不需要拍攝。（YouTube@杜汶澤喱騷）

阿澤憑「傻強」人氣急升，他卻暗裏墮入迷幻深淵，新年時下廚跟家人相聚時，竟然在家人廁所吸毒，但卻忘了鎖門，太太田蕊妮推門目擊這一幕，大驚問：「你做乜？」直至翌日，田蕊妮向阿澤攤牌，直言：「我就接受唔到，你要繼續呢段關係，你只能夠二選一。」

田蕊妮在紀錄片有亦有亮相。（YouTube@杜汶澤喱騷）

除了演戲，阿澤在商台做DJ時亦很受歡迎，而當時商台負責人俞琤曾叫吳君如請阿澤到其家中作客，當時對他給予意見，讚他做得好，但表示「我留意你好耐，有兩樣嘢可否幫我做？一，唔好再講口頭禪。唔夠詞彙嘅人，先至會成日講粗口同口頭禪。你要控制到自己，先可以控制到人，你控制唔到自己唔講口頭禪，你就係一個冇能力嘅人。」另外是要求他不要說四字成語，說話時要經過思考。而當時阿澤無限自我膨脹，「我嗰陣時聽林夕講，『你嗰陣時成日話，一文一武兩個傍住俞琤』」，他連忙制止林夕再說，「我話你唔好再咁講，好覺羞家呀」。