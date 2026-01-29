杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖 田母曾將鐵閘上鎖唔畀出街

杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對拍拖 田母曾將鐵閘上鎖唔畀出街

杜汶澤於自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，並邀請香港導演黃浩然訪問及拍攝。日前，杜汶澤自揭當年與太太田蕊妮從好友變成戀人嘅關鍵時刻，以及為愛勇闖家長關嘅趣事。

杜汶澤與田蕊妮喺亞洲電視工作時認識，當時喺分組練習時抽籤成一組。及後，因拍攝《我和殭屍有個約會》變得相熟。後來二人戀愛嘅事並未獲得太多人支持，當時田蕊妮係形象良好嘅花旦，杜汶澤卻被爆欠債。「喱騷」最後一集預告於日前釋出，杜汶澤表示與田蕊妮拍拖初期，田蕊妮嘅父母好唔鐘意佢哋一齊，田蕊妮嘅媽媽甚至曾將鐵閘上鎖，唔畀田蕊妮出門拍拖。不過，杜汶澤並冇發脾氣，反而隔着鐵門誠懇勸說未來岳母，花咗整整兩小時成功令對方軟化。

雖然最終未來岳母改變態度，但田蕊妮爸爸仍然難以接受。田父對杜汶澤嘅態度一度極為冷漠，食飯時不理不睬，杜汶澤即使心裡不是滋味，但只能強忍怒氣：「食飯都唔x睬我，食飯佢又照去，但見唔到你咁，又唔打招呼，嗌佢又唔睬你。當刻死頂都要，唔通拍枱走︰『喂，老嘢，睬下我喎！』」面對未來外父嘅黑面，杜汶澤選擇用幽默化解尷尬；最終，杜汶澤憑著機智成功改善關係，更將未來外父變成自己節目《杜氏閒情》嘅觀眾。田蕊妮感謝杜汶澤當時嘅退讓：「我覺得我爸爸係觀察……佢（阿澤）好叻嘅，佢每次同我家人一齊，都會令氣氛好好，好和諧。雖然我老竇落晒閘，起晒弶，但都忍唔住笑下，因為佢實在太搞笑。」

田蕊妮又指，杜汶澤成日都會無傷大雅地笑媽媽幾句，嗰句嘢又唔傷到媽媽，但又好笑。杜汶澤則回應指︰「唔係你阿媽唔介意，有時你寸咗嘅人，佢未必知道自己俾人寸緊。」然而，杜汶澤被導演黃浩然問到對田蕊妮嘅第一印象，杜汶澤笑言︰「膊頭好橫，鎖骨好深，膊頭同屁股闊度嘅比例好好。」

