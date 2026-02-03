Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
杜汶澤拒十萬台幣包場「小杜麵館」 年廿九只開午市指「煮飯的人也要回家過年」
杜汶澤於台灣積極發展餐飲事業，近日發帖指小杜麵館年廿九晚「拒絕包場」，被網民大讚是一位好老闆，即睇內文：
移居台灣的藝人杜汶澤近年積極發展餐飲事業，去年12月在台北大安區開設港式麵館「小杜麵館」，主打雲吞麵、牛腩麵及廣東湯水等經典味道，開業後人氣急升，排隊人龍絡繹不絕，甚至曾驚動警方關切。不少港人到台灣旅遊時亦專程到訪支持。臨近農曆新年，杜汶澤近日發帖指麵館年廿九晚「拒絕包場」，被網民大讚是一位好老闆。
堅拒十萬台幣年廿九包場
杜汶澤在社交平台透露，有客人提出以十萬台幣包場年廿九晚餐，希望獨享餐廳服務，但他最終婉拒。他直言：「這金額太誇張，我們只是賣麵。」更重要的是，他早已答應員工除夕可以回家過年，因此必須向客人說抱歉，同時祝對方新年快樂、年年有餘。有網民大讚他是好老闆，杜汶澤則謙稱：「我自己懶啫。」不少人認為，在麵館爆紅兼生意不斷的情況之下仍堅持讓員工回家過年，實屬難得。
煮飯的人也要回家過年
小杜麵館早前已公布農曆新年營業安排，公告一句「過年要吃飯，煮飯的人也要回家過年」引來不少共鳴。餐廳除夕（即年廿九）只營業午市12:00至15:00，初一至初五則全面公休，初六才啟市恢復正常營業，並表示「開工第一碗，一樣認真」。杜汶澤亦一直強調其餐飲哲學：「經營者必須要有『先吃虧』的勇氣！」麵館更以「願意多給一點、願意慢一點、願意先吃虧的味道，最後都會被留下來」作為理念，推出多款人氣菜式如南乳豬手炸醬麵、柱侯牛筋腩撈粗麵、脆炸鮮蝦雲吞及砂煲花膠雞白濃湯等，難怪成為台北近期最受矚目的港式麵館之一。
圖片來源：Facebook@杜汶澤、Facebook@小杜麵館 Chapman's Noodles
