杜琪峯北海道日職開球 日語向觀眾問好反應熱烈｜Yahoo

杜 Sir 穿上主場球隊北海道日本火腿鬥士的球衣，開球後向現場觀眾致意。 （短片撮圖 / X）

香港影壇傳奇杜琪峯昨日（24 日）獲邀出席日本職業棒球賽事，參與開球儀式。開球儀式通常由知名人士或退役名宿任嘉賓，身穿 22 號球衣的杜 Sir 以日語向現場觀眾打招呼，透露正計劃開拍新片，希望能在北海道的 ES CON FIELD 球場取景。

「香港映畫界代表巨匠」

球衣背面印着 JOHNNIE TO，現年 70 歲的杜琪峯投球後，向在座觀眾高舉雙手，並鞠躬致意。報道指，他向現場觀眾以日語問好，表示自己第一次來到 ES CON FIELD 球場時，正值冬天，球場被白雪覆蓋。他透露，計劃明年開拍新戲，希望能在這個球場取景。觀眾報以熱烈掌聲。

ES CON FIELD 球場位於札幌東南面的北廣島市，是北海道日本火腿鬥士隊的主場館，球會在社交平台上載杜 Sir 的投球短片，以「香港映畫界代表巨匠」稱呼他。棒球運動的開球儀式歷史悠久，這個傳統源自美國，據指美國職棒大聯盟歷史上首次棒球比賽開球儀式，是 1910 年由美國第 27 任總統 William Taft 開球。

日本職棒沿襲美國傳統，也在比賽開始前設有開球儀式，受邀嘉賓通常都是知名人士，例如台灣名模林志玲。