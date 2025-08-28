杜絕社群媒體成癮 韓禁高中以下學生上課用手機

（法新社首爾28日電） 南韓已通過修法，將全面禁止全國高中以下學校教室內使用智慧型手機。官員今天表示，這將使南韓加入其他國家行列，致力於抑制未成年人使用社群媒體。

全球網路連線最發達國家之一的南韓，近來開始加強校園內電子裝置的管制，理由是擔心學生陷入手機成癮。

新制將於明年3月生效，禁止國小、國中及高中在教室內使用包含行動電話在內的智慧型裝置。國會一名發言人27日告訴法新社，修法已通過。

這項修法讓南韓追隨澳洲、荷蘭等多國腳步，成為最新一個對學童社群媒體使用加以限制的國家。

南韓教育部在一份聲明中表示，修法後禁止在教室內使用智慧型手機，但若用於身心障礙或特殊教育需求學生的輔助工具，或用於教育目的時則不在此限。

修法為限制學生上課使用手機建立法源，聲明稱「限制此類裝置的持有與使用，保障學生的受教權，並支持教師的教學活動」。