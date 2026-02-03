杜絕車門鎖死釀禍 陸禁汽車隱藏門把設計

（法新社北京3日電） 中國大陸將自明年起將禁止在國內銷售的汽車使用隱藏式車門把手，逐步淘汰因安全疑慮而受特斯拉推廣的這種極簡的隱藏式設計。

大陸工業和信息化部2日宣布，新規定將自2027年1月1日生效，要求車門把手須具備內外機械開啟功能。

工信部表示，已獲准上市的中國車型可額外有兩年時間修改，以符新規要求。

工信部指新法將「提升汽車安全設計的水準」。

大陸近來對於流線型、具氣動力學設計的汽車車門安全疑慮升高，這些車門雖能降低風阻，然一旦發生車禍，常因無法操作而鎖死導致問題。

四川成都一輛小米電動車去年10月發生火燒車意外，救援人員被發現無法打開車門，成為矚目事件。

根據新規定，除行李箱門外，所有車門「都必須配備有機械開啟功能的車外把手」。

工信部其他規定還包括提升車內把手的可見度，例如要求設有永久性的圖示標記。

中國大陸是全球最大的電動車市場，國內數十個品牌也積極拓展國際市場。

上月發布的統計數據顯示，比亞迪去年電動車銷量首次超越美國的特斯拉，成為全球電動車銷售冠軍。

電子式或「隱藏式」車門把手自特斯拉2012年推出Model S時首度引進電動車業界。這類車門把會收折於車身之內，行駛時可略微減少風阻，提升車輛效率。

但近年大陸國內發生多起引發高度關注的事故，包括兩起小米電動汽車起火，事故中車門疑似因斷電而無法打開，造成車內人員既無法逃生也無法獲救，最終身亡。