杜詩梅親力親為 鍾欣凌變身光復浴室超人
[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，不少災民生活受到影響，演藝圈暖舉不斷，鍾欣凌、杜詩梅也攜手伸出援手，化身「光復浴室超人」主動協助安置災民的日常需求，2人合力籌設臨時澡間，鍾欣凌慷慨出資，杜詩梅親自奔走，用實際行動讓災區居民能在混亂中獲得片刻清潔與喘息，直言：「要讓大家好好洗澡！」
豪邁資金即刻到位 感受人情與團結
杜詩梅在昨（26）日深夜於臉書透露，當她提出「想讓大家能洗澡」的念頭時，好友鍾欣凌毫不猶豫地匯款支援，甚至開玩笑叮嚀：「有多的幫我買台電視送公公！」她笑稱這段過程雖然辛苦，但看見沐浴房一一搭建完成，心中滿是溫暖，杜詩梅直言災後能夠洗去汗水與泥濘，對災民而言不僅是清潔，更是短暫的休憩與重整力量。
杜詩梅感謝一路上幫忙的善心人士，包含義氣相挺的廠商、協助接洽的消防人員、熱心的民宿業者、忙前忙後的牧師與議員，讓她深刻體會台灣社會的凝聚力，她也在文中稱呼鍾欣凌為「最親愛的胖天使」，感謝好友在背後默默提供強而有力的支撐，讓她得以安心付諸行動。
沐浴房即將啟用 今日就可以正式啟用
據鍾欣凌進一步說明，災區太巴塱教會與光復國小分別將安裝8座與16座沐浴房，目前施工單位已加緊進行接管線作業，最快在27日便能正式啟用，這份由明星與民間共同完成的善舉，讓災區的居民看見希望，也見證了台灣在困境中展現的真誠力量。
【鍾欣凌臉書全文】
我可愛的朋友-杜詩梅
她說「我想讓大家可以洗個澡！」
然後她跟老公就開始行動了
有廠商的熱情幫忙
有很多人的支持
有議員的牽成
沐浴房子放哪裡？
水從哪裡來？
很多大大小小的難題
在現在
都不是問題了
因為大家的想法都一樣
都想讓花蓮的朋友可以被安頓得更好
莊植蘢&杜詩梅
有你們的
#太巴塱教會×8座
(明早會安裝)
#光復國小×16座
(明早會安裝)
#廠商大哥努力裝接管線中
#明天應該就可以使用了
【杜詩梅臉書全文】
這是「影后澡間」呀！
我說：想讓大家可以洗個澡～
我可愛又豪邁的朋友馬上匯錢過來還補上一句：多的幫我買台電視送給公公～
開始是美好的、過程是痛苦的、結果是浪漫的～
有朋友預約了要去洗香香，洗去臭汗污泥、洗去疲憊、洗一個暫時的休憩！
台灣真的好暖、花蓮真的好連結，義氣相挺的廠商、志同道合的消防隊何小姐、熱情接待的民宿老闆、忙前忙後的芥菜種、操碎了心的DD牧師、出手相助的蔡議員⋯
光復加油！莊爸加油！ 上帝很愛很愛我們，差派好多好多善心的天使來、我們一起挺過這一關～
鍾欣凌我最親愛的胖天使，妳是我強而有肉的後盾！謝謝妳默默的愛～
