杭州女散步誤踩「化骨水」 中毒不治 警調查氫氟酸來源 專家籲加強危險品監管｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】浙江省杭州市一名 52 歲女子疑不慎接觸俗稱「化骨水」的氫氟酸後中毒身亡。當地餘杭區公安機關發通報指，死者 9 月 9 日外出時，不慎在閑林中路附近空地接觸廢棄氫氟酸，最終因中毒搶救無效，延至周日（14 日）凌晨離世。

當地街道辦事處表示，公安機關在接報後第一時間展開調查，生態環境部門亦已完成現場無害化處置，善後工作正全力推進。警方回應查詢時強調，涉事氫氟酸的來源仍在調查中。

氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，無色透明並帶有刺激性氣味，腐蝕性極強，能侵蝕金屬、玻璃及人體骨骼，因此被稱為「化骨水」。翻本資料，氫氟酸已被中國納入《危險化學品目錄（2015 版）》中，屬於急性毒性最高級別，皮膚接觸即可致命。

無法行走 心臟衰竭不治

內地有網民自稱死者家屬，表示其母親當日上午散步時誤踩氫氟酸，當場無法行走，被送院後確診中毒，數小時後病情急轉直下，出現心臟衰竭與呼吸停止，最終不治。

有內地媒體調查發現，雖然氫氟酸屬於危險化學品，但在部分電商平台仍可直接購買，售價約為 8 至 42 元，部分店舖銷量更顯示超過 4000 件。部分商家僅簡單標註用途，未提及使用時的安全規範或殘留物保存方式，並以「買家拍下即默認具備常識和經驗」作為免責聲明。

有化學專家認為，相關部門及平台應加強對化學用品的管理，明確界定哪些化學品可以公開交易，並對賣家資質加強審核，以降低安全風險。

來源：新華社、南方都市報