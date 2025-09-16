銀債開售｜專家建議抽 30 手
杭州女散步誤踩「化骨水」 中毒不治 警調查氫氟酸來源 專家籲加強危險品監管｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】浙江省杭州市一名 52 歲女子疑不慎接觸俗稱「化骨水」的氫氟酸後中毒身亡。當地餘杭區公安機關發通報指，死者 9 月 9 日外出時，不慎在閑林中路附近空地接觸廢棄氫氟酸，最終因中毒搶救無效，延至周日（14 日）凌晨離世。
當地街道辦事處表示，公安機關在接報後第一時間展開調查，生態環境部門亦已完成現場無害化處置，善後工作正全力推進。警方回應查詢時強調，涉事氫氟酸的來源仍在調查中。
氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，無色透明並帶有刺激性氣味，腐蝕性極強，能侵蝕金屬、玻璃及人體骨骼，因此被稱為「化骨水」。翻本資料，氫氟酸已被中國納入《危險化學品目錄（2015 版）》中，屬於急性毒性最高級別，皮膚接觸即可致命。
無法行走 心臟衰竭不治
內地有網民自稱死者家屬，表示其母親當日上午散步時誤踩氫氟酸，當場無法行走，被送院後確診中毒，數小時後病情急轉直下，出現心臟衰竭與呼吸停止，最終不治。
有內地媒體調查發現，雖然氫氟酸屬於危險化學品，但在部分電商平台仍可直接購買，售價約為 8 至 42 元，部分店舖銷量更顯示超過 4000 件。部分商家僅簡單標註用途，未提及使用時的安全規範或殘留物保存方式，並以「買家拍下即默認具備常識和經驗」作為免責聲明。
有化學專家認為，相關部門及平台應加強對化學用品的管理，明確界定哪些化學品可以公開交易，並對賣家資質加強審核，以降低安全風險。
來源：新華社、南方都市報
其他人也在看
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 4 小時前
杜如風喪買嘢成網民人生目標 被封「公主教母」 曾因「世界級港女」封號多年冇拖拍
好熟日本嘅杜如風再次為TVB主持旅遊節目《解風東京2》，當然貫徹態度繼續喪食喪買。其中一集杜如風去到一間買二手名牌袋嘅店鋪「巡視」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
蔡一鳳歷老公盛品儒病逝 外傭頻繁離職騷擾仔女 坦承身心俱疲：連我這麽硬淨都差點崩潰
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院肝癌病逝，終年48歲，太太蔡一鳳忍痛完成喪禮及以中、英文撰寫告別信，字裡行間充滿愛意及不捨。除咗盛品儒病逝帶來重重打擊，蔡一鳳近日於社交平台透露家中遇外傭頻繁離職嘅困擾，令本已傷痛嘅情況下雪上加霜；佢提及，自2021年以來，家中接連多名家傭與司機在極短時間內辭職，甚至與中介公司鬧上法庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
64歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜
張學友世巡演唱會《Jacky Cheung 60+ Concert Tour Seoul》於日前完成首爾場次，為張學友入行41年來首次踏足韓國開個唱，佢都非常識做，先喺合十雙手向在場歌迷表達謝意，又大曬韓語：「大家好，我是香港歌手張學友！歡迎大家今日來到張學友60+韓國演唱會」。其後，張學友續透露自己平時透過睇韓劇學習韓語，因此即場展示「張學友，你做得很好」、「mi an ne（對不起）。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《膠戰S4》訪問 Jeffrey歷意外後大改變放肆勁食 Hillary感Edan收埋自己：頭三季我覺得佢易相處啲
綜藝節目《膠戰》已成為ViuTV王牌級遊戲節目，6膠成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）激發強烈化學作用Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「婆婆藥油」變Y2K潮物？印尼品牌小手作網上爆紅，將藥油變潮流掛飾
印尼小店手作飾品品牌elokal話題十足，最近將老人家隨身帶備的藥油，改造成極具Y2K風格的頸鏈與鑰匙扣。這些迷你膏藥造型不但充滿港式集體回憶，還加上bling bling串飾、蝴蝶、熊仔等元素，即刻變身新一代時尚掛飾。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑
中國經濟活動連續第二個月放緩超過預期，投資嚴重下滑，政策制定者越來越可能出台更多刺激措施，以確保經濟成長保持在能實現官方目標的軌道上。Bloomberg ・ 1 天前
直接對撼｜ 雷軍放話：要和蘋果正面迎戰 新旗艦手機跳過16 改名「小米17」提前亮相
蘋果新iPhone慣常在每年9月登場，繼早前華為早前高調宣佈截糊，搶先在蘋果 iPhone 17登場前，開發佈會推新款旗艦三摺機，同屬國產品牌的小米（1810）亦唔執輸，小米總裁盧偉冰發文指，為「對標iPhone」，將跳過「小米16」，直接將新旗盤手機改名為「小米17」，創辦人雷軍隨即轉發該帖文，並放話要和蘋果「正面迎戰」。BossMind ・ 22 小時前
羅莽曾一度失聯 終現身首映禮因疲勞唔受訪 太太到場全程睇實
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前