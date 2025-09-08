杭州酒吧女古裝Dancer跳辣身舞 嘴餵酒客珍寶珠 官方叫停(有片)

浙江杭州市蕭山區有酒吧安排性感女舞者表演，但網民發現她們與酒客距離十分靠近，更做出嘴對嘴餵食珍寶珠糖果的親密曖昧動作(影片截圖)

浙江杭州市蕭山區近日有酒吧安排性感女舞者表演，但網民發現她們與酒客距離十分靠近，更做出嘴對嘴餵食珍寶珠糖果的親密曖昧動作，質疑出現「擦邊」情況。當地文旅部門指，涉事酒吧過度行銷，已被叫停約談。

涉事酒吧名為「醉舞輕謠國風燒鳥酒館」，網傳影片可見，身穿古風裙裝的美女舞者在酒客面前搔首弄姿，做出誘惑動作互動，有近距離對視、貼面等動作，甚至用嘴餵食糖果珍寶珠。有網民直言是專門到場看跳舞，但也有網民質疑涉黃。酒館工作人員解釋，過於親密的畫面是網上吸引流量的影片，被喂糖者是女性，強調實際店內跳舞尺度沒有那麼大。酒館目前仍正常營業，但已不再提供跳舞服務。

不存在涉黃問題

蕭山區文旅局工作人員回應稱，已聯合相關部門對酒館進行檢查，不存在涉黃問題，但出現過度營銷的情況，已叫停舞蹈表演和約談負責人。



