街頭的手搖飲店總是人頭湧湧。對不少人而言，一杯「低糖(甚至微糖)、少冰」的飲品，彷彿已是生活中的必需品。然而，我在診症室內，卻愈來愈常遇到一些令人反思的畫面——年紀不大，體重超標膽固醇更加爆標；四肢不胖肚腩卻驚人，不知不覺已有三高甚至脂肪肝。

問題是：一杯僅500毫升的飲品，傷「心」的威力遠比大家想像中的「重」！

標榜「低糖、無糖」，就等於無負擔？

不少病人會問我：「醫生，我已經選無糖了，為何指數還是不理想？」

這正正是手搖飲品最容易被忽略的陷阱。

世界衞生組織建議，每日游離糖攝取量不應超過50克。然而，一杯普通甜度的手搖飲，糖分已可輕易佔去一半(25克)，甚至更多。更值得留意的是，部分標榜「低糖」或「無糖」的飲品，實際上仍含有天然糖分、果糖，甚至人工代糖或高果糖玉米糖漿。這些「隱性糖」，同樣會干擾代謝，增加心血管風險。

無糖或低糖，是否真的等於對心臟無害？答案往往是否定的。

不只是糖，配料真的「無辜」嗎？

即使避開糖分，問題是否就此解決？

很多人忽略了另一個關鍵——飲品配料。

珍珠、芋圓、黑糖凍等，看似只是「口感升級」，實際卻是糖分與精製澱粉的集中來源。以每100克計算，珍珠約含3.8克糖，芋圓更接近10克。長期攝取，會促進血管內皮功能失調，引發慢性發炎，為動脈硬化埋下隱形炸彈。

奶蓋香滑，卻是另一種「傷心」來源？

近年大受歡迎的芝士奶蓋、忌廉奶蓋，更是不能忽視的一環。

不少人只計算「糖」，卻忘記脂肪同樣是心臟的大敵。

奶蓋類配料往往含有大量飽和脂肪及反式脂肪，會直接推高壞膽固醇（LDL），加速血管硬化。換言之，即使選擇「無糖茶＋奶蓋」，對心臟而言，仍然是一個不小的負擔。

這杯飲品，真的如你想像中「健康無害」嗎？

一杯手搖飲，遠比你想像中的「重」？

每日一杯，對心臟的影響有多大？

不少人會說：「我只是每天一杯，應該問題不大吧？」

醫學研究揭示的真相，並不樂觀。

研究顯示，每日飲用約250毫升含糖飲品，冠心病風險可上升約17%。一項長達30年的大型研究亦指出：

每日飲用一至兩杯含糖飲品，因心血管疾病死亡的風險增加10%；

若每日兩杯或以上，風險更上升至30%。

此外，若每周飲用超過7杯含糖飲品，脂肪肝的風險亦可增加50%。脂肪肝並非單純的肝臟問題，它與心臟病、糖尿病，其實是一條環環相扣的風險鏈。

年輕就不怕？心臟警號往往來得很靜

心臟問題在年輕人身上，往往無聲無息。

除了典型的胸痛，容易疲倦、氣喘、心跳異常加快、運動能力下降，都可能是早期警號。若忽視不理，等到症狀明顯時，往往已錯過最佳逆轉時機。

單靠意志力不足以減磅，醫學有新出路嗎？

治療肥胖與代謝問題，近年的確出現了新的治療選項。

新一代GLP-1針劑藥物，模仿腸道荷爾蒙，能夠從多個層面發揮作用：

抑制食慾，減少進食份量

改善胰島素分泌及敏感度

降低餐後血糖波動

協助減重，減少內臟脂肪

研究顯示，這類藥物除了有助體重管理，亦能改善多項心血管風險指標，對部分高風險人士而言，或有助長遠心臟保護。不過，藥物始終只是輔助，必須由醫生評估及監察，並配合健康的生活方式，才能有效減重。

與其補救，不如及早預防？

與其擔心日後百病纏身，不如及早為自己、為心臟減磅，從今日起開始護心之道：

1) 反思手搖飲品的習慣

由「每日必需」變為「偶爾享受」，踏出改變的重要一步。

2) 健康飲食為心臟留一條退路

每日攝取約25克膳食纖維，可減少約30%的冠心病死亡風險；以魚類取代紅肉或加工肉，每周多攝取100克魚，亦有助降低急性心臟病風險。

3) 定期活動身心

每周至少150分鐘中等強度，或75分鐘高強度運動，是心臟最實在的投資。一杯手搖飲品，看似微不足道，卻可能是心臟健康的隱患！

