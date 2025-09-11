東九文化中心11月全面啟用 定位藝術科技重點場地

【Now新聞台】原址為牛頭角下邨的東九文化中心，11月全面啟用。

東九文化中心有五個表演場地，當中劇院規模最大的有1200個座位，配置專業級高效能直播系統、高清投影系統、音響系統及舞台自動追蹤系統等等，是全港首個場地齊備這些裝置，適合放映電影或上演舞台劇。

至於其餘4個表演場地，則有約120至530個座位，11月全面啟用，至明年2月期間已編排上演17個節目，共80場演出。

東九文化中心定位為推動長期演出和藝術科技的重點場地，康文署期望可以吸引市民和旅客到來觀賞優質劇目。

康文署署長陳詠雯：「倫敦有West End(西區)、紐約有百老匯，這些地方都讓劇團優質節目作長期演出。香港都想有類似的重點場地，這表演設施當中配置是藝術科技最先進、最新的配置，我們相信這設定讓本地藝團或外國藝團，都可以讓他們透過東九文化中心發展新長演項目，吸引本地觀眾和遊客。」

#要聞