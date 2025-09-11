香港將添新地標！位於牛頭角的東九文化中心將於11月正式啟用，內設5個表演場地各有特色，如具備先進舞台設備，可容納1,200人的大劇場；設環迴全牆投影和彈跳板設備的場地；用作專業混音、樂團表演，可辦小型音樂會的樂館等。康文署希望，中心如紐約百老匯般，為藝術表演提供專業又長期的場地。(攝影：蘇文傑)

前身為牛頭角下邨11至14座的東九文化中心於11月正式啟用，總樓面面積達58,000平方米，設5個表演場地，客容量由120人至1,200人不等。最大的為「The Hall劇院」場地可容納1,200人，場內設施齊備，包括有170隻喇叭、180支電腦LED燈、舞台自動追蹤系統等。

多種場地各應所需

其餘場地則具備不同功能，設120至536個座位，如「The Turns形館」有全牆投影系統，為舞蹈表演和劇場製作更強烈的沉浸體驗；「The Beats樂館」就配備專業混音和擴音系統是樂團表演理想場地：「The Theatre劇場」則採用伸展式舞台將表演者與觀眾的距離拉近。另外，東九文化中心同時亦有兩個供藝團表演或彩排的場地，包括舞台配置與The Hall劇院舞台一致的「The Lab創館」和適用於排練、實驗的工作室「創藝間Incubators」。



陳詠雯：媲美專業電影院

康文署長陳詠雯指，東九文化中心是個藝術與科技的場地，具備最完善的專業直播及表演系統，場地裝置媲美專業電影院的聲效和影音體驗；署方希望能藉此吸引不同的表演活動進駐香港，「好似倫敦有West End，紐約有百老匯，市民旅客想睇優質嘅劇目就可以去；我哋都想香港有類似咁嘅場地」。

開季表演陣容本月公布

康文署副署長(文化)譚美兒補充，東九文化中心去年8月起已陸續開放設施試演；而今年11月則正式開放整個中心，首個藝術科技長期公演節目兼開幕節目是音樂劇《一束光•高錕的記憶》，其他開幕季的表演陣容亦會在本月稍後公布。她透露，會場已於8月起接受藝團報名租用場地，節目已排期至明年2月，形容反應熱烈。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/東九文化中心11月啟用-五大表演場地推長期演出/598349?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral