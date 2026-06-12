東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因(李昌峻報道)

【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。

東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排獲行政長官會同行政會議批准，當局計劃在七月透過公開招標，甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統，項目專營權暫定為20年。

不過，考慮到項目在扣除預計總開支後的預計總收入會少於預期的資本回報，為增加誘因，政府稱須提供財務資助，會批出三幅位於馬游塘、啟德及茶果嶺道用地的物業發展權予中標公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。

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有當區立法會議員稱，政府未曾就批出住宅地諮詢立法會，令他感到意外，三幅住宅地地段不差，期望可以真的吸引有實力的承建商投標。

立法會議員(九龍東)鄧家彪：「1000元一幅地真的等於送給他，但承辦商必須要向政府建議一筆支付予政府的固定金額。我相信政府的努力就是嘗試擺脫高地價政策一些不好的效果，所以用這個方式。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」

鄧家彪又認為20年專營權比預期短，但會有更大誘因吸引承建商盡快完成工程及通車。

當局預計明年批出合約，走線由彩虹經寶達、秀茂坪一帶到油塘，全長約7公里，共9個站，車程較現時短一半、約10至15分鐘，服務超過30萬居民，期望2033年或之前通車。

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