東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因(李昌峻報道)
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。
東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排獲行政長官會同行政會議批准，當局計劃在七月透過公開招標，甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統，項目專營權暫定為20年。
不過，考慮到項目在扣除預計總開支後的預計總收入會少於預期的資本回報，為增加誘因，政府稱須提供財務資助，會批出三幅位於馬游塘、啟德及茶果嶺道用地的物業發展權予中標公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。
有當區立法會議員稱，政府未曾就批出住宅地諮詢立法會，令他感到意外，三幅住宅地地段不差，期望可以真的吸引有實力的承建商投標。
立法會議員(九龍東)鄧家彪：「1000元一幅地真的等於送給他，但承辦商必須要向政府建議一筆支付予政府的固定金額。我相信政府的努力就是嘗試擺脫高地價政策一些不好的效果，所以用這個方式。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」
鄧家彪又認為20年專營權比預期短，但會有更大誘因吸引承建商盡快完成工程及通車。
當局預計明年批出合約，走線由彩虹經寶達、秀茂坪一帶到油塘，全長約7公里，共9個站，車程較現時短一半、約10至15分鐘，服務超過30萬居民，期望2033年或之前通車。
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【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，將會在7月招標。 政府預計明年批出合約，期望2033年或之前通車。當局指，項目在扣除預計總開支後的預計總收入，會少於預期的投資回報，政府須提供財務資助推展項目，將會批出三幅用地，分別位於馬游塘、啟德及茶果嶺道，20年住宅用地物業發展權予未來的專營公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有立法會議員指，香港較缺乏應付東九龍上坡地區的運輸項目，期望政府提供優惠吸引海外或內地公司，合伙本地發展商。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「這項技術大家最理解、最形象化說，是並沒有架空電纜的輕鐵，通常用新能源電池爬坡力較強，因為是用膠轆，是香港缺乏本地機構這種經驗，好多時是希望海外或內地有實力的機構。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」#要聞
東九龍智慧綠色集體運輸系統7月招標 專營公司獲三幅用地物業發展權
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<匯港通訊> 由新世界發展(00017.HK)與港鐵公司(00066.HK)合作發展的港鐵大圍站上蓋臨河地標式大型住宅項目「柏傲莊III THE PAVILIA FARM III 」今日再售出2伙,合共套現3423.6萬港元。其中第8座(8B)48樓C單位,實用面積814平方呎,採三房一套連儲物房設計,享開揚內園景致,以招標形式售出,成交價2100.1萬港元,呎價2.58萬港元。另外,第8座(8B)56樓E單位,實用面積475平方呎,採兩房連開放式廚房設計,享開揚內園景致,以1323.5萬港元售出,呎價2.7863萬港元。「柏傲莊」系列重推以來累計售出378伙,套現逾62億港元。 (BC)#新世界發展 #港鐵 #柏傲莊
銅鑼灣謝斐道「鐵約」舖8,800萬沽 惠康租用逾36年 月租40萬元
連鎖超市租約穩健，「鐵約」舖易獲投資者承接。銅鑼灣謝斐道一個萬呎地舖，近期以約8,800萬元沽出，原業主持貨22年，賬賺2,900萬元或約49%。更多消息：上水藥房街相連舖丟空5年終租出 鐵約租客建行亞洲每月18萬進駐 較舊租金大跌6成手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！上址為銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地下舖位，面積約1萬呎，業主早前以「現狀」部分交吉及部分連同現有租約出售，最初叫價1.5億元，最新減價約6,200萬元或約41%，以約8,800萬元沽出，呎價約8,800元。原業主早於2004年5月斥約5,900萬元購入該舖位，持貨22年轉手，賬面獲利約2,900萬元，期內物業升值約49%。據悉，該舖由惠康自1990年起租用，至今逾36年，現時月租約40萬元，以最新成交價計，新買家可享約5.4厘租金回報。連「鐵約」買賣的舖位一向受長線投資者歡迎，因可享穩定租金回報。所謂「鐵約」並非指租約年期長短，而是多以租客類別區分，「鐵約」的行業大致有幾個類別，包括連鎖便利店、連鎖超市、銀行及老人院等。 延伸閱讀: 美漢大廈 銅鑼廣場 銅鑼