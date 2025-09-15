東九龍過山線明年上半年招標 議員冀最快同年批出

【on.cc東網專訊】有勞工團體就東九龍過山線最新進展與路政署署長會面。議員鄧家彪在會後指2026年上半年會發出招標文件，期望最快同年批出承辦商。他認為近年年有不同新技術，相信未來招標不會規定承建商使用特定技術，又認為若然承辦商能加快進度必然會加分。

他指未來需要進行環評及相關土地改劃程序，需要通過相關機構及行政會議，但他相信社會對項目的支持到大。他指東九龍線留有「尾巴」，相信該署下一步會採取相關係統及公司，令路線由彩虹東延伸至慈雲山。他又說關注若未來並非港鐵營運改善，如何處理票價銜接問題。

黃大仙區議員莫建榮關注未來路線是否能延伸至慈雲山，應用署方回應「積極」。他說慈雲山道樓面較狹窄，施工或較困難，但該地人口較集中。他認為其他替代方案會導致路線較長，服務人口會較少，期望署方盡快有定案。

觀塘區議員詹寶瑜表示，「四順」區內有不少長者及學生，期望日後當局在升降機及扶手電梯配置上調整，舉例目前扶手電梯太慢，上學時間未必能應付；至於長者方面則期望有更多無障礙設施，接駁醫院及其他地方。她指目前方案有順利、順安站，但有反映居民關注順安站不在順安邨，認為該站名會影響居民出行，期望署方再思考站名。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生指出，路政署會在原有的升降機塔加建，減薪建築成本；同時會使用組裝合成法，控制品質和噪音。他說目前路政署目標是2032年完成，期望能盡早完成。

