大分縣和諧樂園全新迎賓設施登場

日本多摩市 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 9 日 - 位於東京多摩市的三麗鷗彩虹樂園，是一座由三麗鷗株式會社營運的全天候室內主題樂園 (總部位於東京都多摩市，總裁兼行政總裁為小卷綾)。該樂園 於 2025 年 12 月 7 日迎來 35 週年盛典，並隆重推出全新主題項目「奇幻探險巡遊」。故事由凱蒂貓 (Hello Kitty) 發現一本有關「帶來永恆幸福的寶物」的神秘書籍展開，大耳狗 (Cinnamoroll)、布丁狗 (Pompompurin) 及其他朋友們一同踏上尋找「幸福寶藏」的奇妙旅程。該巡遊項目以沉浸式體驗為主軸，集炫目燈光、悅耳樂章、華美花車與服飾於一身，以及由觀眾手持的「夢幻緞彩光棒」，共築夢幻氛圍。





東京三麗鷗彩虹樂園歡慶35週年 推出全新巡遊夢幻體驗





作為一所全天候室內主題樂園，三麗鷗彩虹樂園無懼天候變化，全年為訪客帶來舒適愉快的遊園體驗，為家庭帶來安心無憂的遊園選擇。園內精心打造多元表演與主題設施，引領訪客進入三麗鷗角色的繽紛世界。其中包括由凱蒂貓劇團傾情演出的音樂劇《可愛歌舞伎：桃太郎》，巧妙結合傳統日本歌舞伎與三麗鷗標誌性的可愛元素；另有《難以言喻》的非語言表演，由美樂蒂 (My Melody) 與酷洛米 (Kuromi) 主演，突破語言界限，讓不同年齡與國籍的觀眾皆能欣賞。



位於大分縣日出町的三麗鷗角色主題公園「和諧樂園 (Harmonyland)」，是一座深受歡迎的戶外主題樂園，遊客可在大分縣的自然美景下，參與角色見面會並觀賞期間限定的季節表演。2025 年 7 月，園區全新開幕的「角色迎賓照相館 (Character Greeting Fun Studio)」正式登場，美樂蒂與一眾人氣角色在設有專業佈景的攝影空間內迎接賓客，提供珍貴合照機會與親切互動。





▲ 彩虹樂園外觀 (左上)；凱蒂貓劇團演出《KAWAII 歌舞伎 桃太郎》（左下）；哈莫尼樂園外觀（右上）；角色迎賓照相館（右下）



三麗鷗彩虹樂園官方網站：https://en.puroland.jp/language/

三麗鷗角色主題公園「和諧樂園」官方網站：https://www.harmonyland.jp/



※使用圖片素材時，請務必標註版權資訊。

© 2025 SANRIO CO., LTD.TOKYO, JAPAN 版權所有：Sanrio Co., Ltd.



※圖片僅供參考示意之用。

※本新聞稿所載內容及圖片截至 2025 年 12 月 9 日為最新版本，日後如有更改，恕不另行通知。Hashtag: #Sanrio



