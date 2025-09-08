東京人氣餐廳網上預約攻略！米芝蓮會席料理/Tabelog百名店壽司/懷石料理/串燒鰻魚料理

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本旅遊｜東京人氣餐廳提前網上預約！米芝蓮會席料理/Tabelog百名店壽司/懷石料理/串燒鰻魚料理

日本美食眾多，如何可以在短短的旅遊時間，吃到最多美食，往往都講求事前計劃！今次為大家精選5間可預先網上訂位的人氣餐廳，涵蓋壽司、會席料理、懷石料理、串燒、鰻魚料理，不乏米芝蓮入選店又或Tabelog百名店，保證吃到高質美食！

東京人氣餐廳1. 日本料理 佐々：米芝蓮會席料理

位於廣尾商店街的住宅小巷之中，距離廣尾站只有3分鐘，隱世之餘亦交通方便。料理長「佐々悠樹」曾在壽司及日本料理的名店工作，先後到美國西雅圖、上海積累經驗，最終於2024年12月開設一間融合傳統與創新的高級和食餐廳，短短數個月便成為米芝蓮入選餐廳及Tabelog的「Top5000」餐廳。料理長將壽司技巧融入會席料理之中，代表作「鮑魚燉飯」選用大顆煮鮑，口感奢華而鮮美；吞拿魚則以薄切片搭配淡口醬油，有提鮮之效；米飯承襲壽司店的炊煮方式，以最少水分煮出粒粒分明的口感；餐後奉上的普洱茶，為整套料理帶來國際化的細節與驚喜，晚市套餐為每位35,200円（港幣$1,900）。

按此預約

料理長「佐々悠樹」曾在壽司及日本料理的名店工作，先後到美國西雅圖、上海積累經驗。（相片來源：sassayade@IG）

位於廣尾商店街的住宅小巷之中，距離廣尾站只有3分鐘，隱世之餘亦交通方便。（相片來源：sassayade@IG）

料理長將壽司技巧融入會席料理之中。（相片來源：michelin官網）

日本料理 佐々

地址：東京都涉谷區廣尾5-13-6 ARISTO 廣尾大廈 1F（地圖按此）

營業時間：6pm-10pm（星期三休息）

交通：廣尾站徒步3分鐘

東京人氣餐廳2. Sushi Yuu 鮨 由う：Tabelog百名店壽司

由六本木起家的高級壽司餐廳「Sushi Yuu（ 鮨 由う）」，於2023年12月搬到銀座現址，曾獲米芝蓮一星肯定，現為Tabelog的2025百名店，評分高達3.85分，相當人氣。餐廳內部由設計師以木材與石材等自然素材打造，氛圍靜謐而雅緻，主理人尾崎淳師承多家名店，融合傳統江戶前技法與自由創新的理念，壽司以新鮮嚴選的旬魚入饌，像刀工優美的「春子鯛」、風味獨特的「小肌」等，將食材最鮮活的美味呈現出來之餘，亦展現出職人高超的技藝。

【米其林一星日式料理】Sushi Yuu - 鮨 由う - 東京 主廚推薦套餐（副吧台席 含預約）

價錢：$2,127

按此預約

主理人尾崎淳師承多家名店，融合傳統江戶前技法與自由創新的理念。（相片來源：Prtimes）

壽司以新鮮嚴選的旬魚入饌。（相片來源：Prtimes）

吃到不同種類的新鮮海鮮。（相片來源：KLOOK）

Sushi Yuu（ 鮨 由う）

地址：東京都中央區銀座1-14-6 GINZA LOUIS 8樓（地圖按此）

營業時間：12nn-2pm，5:30pm-11pm（星期日休息）

交通：大江戶線六本木站6號出口徒步3分鐘

東京人氣餐廳3. 歸燕：$702起吃到Tabelog百名店

近幾年人氣十足的赤坂歸燕，位於六本木一丁目，鄰近赤坂冰川神社、東京國立美術館、六本木新城展望台Tokyo City View等景點，集觀光與美食於一身！歸燕於2008年開業後，連續10年取得米芝蓮一星榮譽，如今是Tabelog的2025百名店，大廚曾於日本橋「櫻川」及廣尾「分とく山」等名店工作，選用當季食材製作傳統日本料理，想試試的話，可從午市懷石料理套餐入手，三種套餐價錢為$702-$1,206不等，可吃到8-9道時令菜式；晚市套餐則由$1,480起跳，已包預約服務、服務費及消費稅。

歸燕 米其林一星懷石料理 - 赤阪

價錢：$702起

按此預約

近幾年人氣十足的赤坂歸燕，位於六本木一丁目，鄰近赤坂冰川神社、東京國立美術館、六本木新城展望台Tokyo City View等景點，集觀光與美食於一身！（相片來源：KLOOK）

大廚曾於日本橋「櫻川」及廣尾「分とく山」等名店工作，選用當季食材製作傳統日本料理。（相片來源：歸燕官網）

東京溜池山王歸燕（帰燕）

地址：東京都港區赤坂2-18-8（地圖按此）

營業時間：午市星期一及六12nn-3pm（套餐），星期二、四、五11:30am-1pm（定食）；晚市星期一至六6pm-11pm；星期三、日及公眾假期休息

交通：從地下鐵南北線/銀座線溜池山王站12號出口步行5分鐘

東京人氣餐廳4. 燒鳥 銀座 井：招牌14日熟成雞肉串

主理人「井上晃一」曾於紐約Manhattan燒鳥名店「鳥心」擔任主廚並獲得米芝蓮一星，回國後在六本木的「井」任職，該店連續三年入選米芝蓮。及後，開設高級串燒店「銀座 燒鳥 井」。招牌的14日熟成雞肉串，根據不同部位的特性，運用遠近紅外線，再加上紀州備長炭的獨特芳香，將雞肉的原始風味與鮮美最大化。店子提供無菜單料理，有機會吃到稀有部位烤雞肉串、雞肝雞肉丸等，加上吧檯設計，可邊吃邊欣賞主廚製作串燒，帶來視覺與味覺的享受！

【東京】燒鳥 銀座 井｜米其林星級餐廳｜日式烤雞肉串

價錢：$1,163

按此預約

招牌的14日熟成雞肉串，根據不同部位的特性，運用遠近紅外線，再加上紀州備長炭的獨特芳香，將雞肉的原始風味與鮮美最大化。（相片來源：銀座 井@Facebook）

高級串燒店「銀座 燒鳥 井」。（相片來源：銀座 井@Facebook）

吧檯設計，可邊吃邊欣賞主廚製作串燒，帶來視覺與味覺的享受！（相片來源：銀座 井@Facebook）

燒鳥 銀座 井

地址：東京都中央區銀座8-7-20 belle銀座Ⅲ B1F（地圖按此）

營業時間：6pm-11pm（星期日休息）

交通：地下鐵新橋站3號出口徒歩5分鐘

東京人氣餐廳5. 京海鰻屋 銀座 HIRAI：備長炭烤當造鰻魚

鄰近銀座站，是一間鰻魚料理專門店，曾連續三年米芝蓮指南推薦，每年春至秋天正是天然鰻魚的盛產季節，小店嚴選日本國產鹹淡水交界捕獲的鰻魚，以備長炭炭烤，提供白燒、天婦羅及壽喜燒等鰻魚料理。中午時段有元祖「鰻魚山藥丼飯」以及經典「鰻重」，鰻魚烤得外香內嫩、口感飽滿。晚市則有會席料理，8道菜式有刺身、季節海鰻料理、白燒白燒海鰻等，以$500有找的價錢來說，絕對抵食。

日本東京｜【京海鰻屋 銀座 HIRAI】米其林必比登店舖-季節推薦菜單與「極」會席料理（需預約）

價錢：$465

按此預約

晚市則有會席料理，8道菜式有刺身、季節海鰻料理、白燒白燒海鰻等，以$500有找的價錢來說，絕對抵食。（相片來源：KKday）

吃到鰻魚刺身。（相片來源：KKday）

鄰近銀座站，是一間鰻魚料理專門店，曾連續三年米芝蓮指南推薦。（相片來源：KKday）

京海鰻屋 銀座 HIRAI

地址：東京都中央區銀座5-9-5長屋104（地圖按此）

營業時間：11:30am-3pm，5:30pm-10pm（星期一休息，星期四只做午市）

交通：從銀座站或東銀座站步行3分鐘

