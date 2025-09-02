從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
東京住宿推介2025！Grand Hyatt Tokyo讓你感受六本木五星級奢華體驗
在東京的心臟地帶，六本木作為商業、娛樂與文化的交匯點，總是充滿活力與驚喜。如果你正在尋找一處能完美融合現代奢華與日本傳統美學的住宿，Grand Hyatt Tokyo絕對是不容錯過的選擇。這家位於Roppongi Hills綜合體內的五星級酒店，自2003年開業以來，便以獨特的設計、頂級設施和無與倫比的服務，成為商務旅客和休閒遊客的首選。無論你是來東京出差、購物還是探索文化，這裡都能提供一個充滿靈感與舒適的度假天堂！
六本木最熱門區域的心臟地帶
Grand Hyatt Tokyo坐落於Roppongi Hills，是東京最大的再開發項目之一，占地11.6公頃，總樓地板面積達76萬平方米，耗資40億美元打造而成。酒店毗鄰朝日電視台總部、森美術館、Toho Cinemas電影院，以及Escada、Christian Lacroix、Louis Vuitton等200多家高端精品店和餐廳，讓你輕鬆沉浸在時尚與娛樂的氛圍中。從酒店步行3分鐘即可抵達六本木地鐵站，連接四條地鐵線，前往銀座購物區僅需15分鐘，到霞關政府區也很便捷。距離羽田機場40分鐘車程、成田國際機場90分鐘，交通便利無比，讓你一抵達東京就能感受到都市脈動。
周邊景點豐富多樣：漫步六本木街頭，你可以欣賞街頭藝術、參觀森美術館的國際展覽，或是到附近的東京中城（Tokyo Midtown）享受綠意盎然的公園。夜晚，六本木的酒吧和夜店燈火通明，成為年輕人派對的天堂。酒店本身就像一座城市中的綠洲，讓你遠離喧囂卻又近在咫尺。
現代設計與日本傳統文化的融合
Grand Hyatt Tokyo的設計由多位國際大師操刀，外觀由Kohn Pedersen Fox Associates打造，客房和公共空間則出自Remedios Siembieda之手，融入自然木材和織物，營造出溫暖的居家氛圍。酒店內部充滿藝術元素，如入口處的中國藝術家蔡國強石雕瀑布、電梯內的立體陶瓷頭像，以及宴會廳的英國藝術家Therese Oulton油畫，讓每一步都像走進美術館。景觀設計由PLACEMEDIA團隊負責，領導者Shunsaku Miyagi巧妙融入日本庭園元素，讓酒店充滿禪意與現代感。
酒店還設有Musubu花店，與花藝師合作，使用來自日本47個縣的季節花卉，創作靈感來自傳統工藝的花束，讓你能帶走一份文化紀念品。整體設計不僅奢華，還巧妙融合日本美學，讓你在忙碌的都市中找到內心的平靜。
奢華與舒適的完美結合
Grand Hyatt Tokyo擁有387間客房和套房，每間都以2.9米高天花板、意大利B&B Italia家具和大地色調為特色，營造出寬敞舒適的空間。標準房從42平方米起，配備Simmons Pocket Coil床墊、300織數埃及棉床單，以及Balmain沐浴用品（自2020年起）。
浴室佔房間四分之一面積，採用Rebecca米黃石灰石，配備深浸浴缸和Dornbracht雨淋花灑，讓沐浴成為一種日式儀式。
升級到俱樂部樓層或套房，更能享用Grand Club貴賓廳，包含免費早餐、全天茶點和晚間雞尾酒。主席套房（120平方米）擁有富士山景觀、蒸汽桑拿和瑜伽設備；大使套房（200平方米）設有榻榻米餐廳和私人日式花園。
總統套房（260平方米）獨佔21樓，附帶私人室外加熱泳池和露台，隱私極致。所有房間配備32英寸SHARP平面電視、浴室13英寸電視、免費Wi-Fi、Sony DVD/CD播放器和筆電充電保險箱，讓科技與舒適無縫結合。價格從8萬日元起（視房型而定），稅費另計，絕對值得投資一晚奢華。
多元化的美食選擇，滿足每一位食客的需求
作為充滿生活品味的目的地，Grand Hyatt Tokyo的10間餐廳和酒吧各具特色，由行政總廚Andreas Fuchs領軍，強調原創、品質與服務。Fiorentina意大利咖啡廳以季節食材烹調披薩和義大利麵，露台座位俯瞰Keyakizaka街；Fiorentina Pastry Boutique提供獲獎蛋糕和麵包，是完美的外帶禮物。
The French Kitchen全日餐廳供應經典法式小酒館菜餚，如鵝肝醬和勃艮第牛肉，開放式廚房和露台增添活力；The Oak Door牛排館以頂級肉類和300款新世界葡萄酒聞名，露台適合夏日BBQ。
Shunbou日式餐廳專注懷石和割烹料理，使用新鮮食材；Roku Roku提供江戶前壽司，選用當日市場海鮮。
Chinaroom中國餐廳專攻粵菜和點心，設私人包廂；Keyakizaka鐵板燒融合國際風味；Maduro酒吧提供爵士現場表演和優質雪茄。
完美放鬆身心的空間
Nagomi Spa and Fitness位於5樓，佔地超過1300平方米，由酒店獨家運營，開放時間5:00 AM至10:00 PM。住宿客人免費使用健身中心和中國紅花崗岩泳池（7x20米），額外付費可享桑拿和休息室；World of Hyatt會員和俱樂部客人全免。
健身設備全由Technogym提供，包括跑步機、單車和重量機；水療使用Kerstin Florian產品，提供4間單人治療室、2間豪華室、1間Vichy濕療室和1間情侶套房，融合日式與現代療法，讓你徹底放鬆。
酒店還設有商務中心，提供電腦、翻譯和禮賓服務；婚禮設施包括Grand Chapel（可容100人，附私人花園）和神道神社，完美舉辦夢幻婚禮。
完美的東京奢華住宿選擇
Grand Hyatt Tokyo不僅是酒店，更是東京生活方式的縮影。無論是商務會議、浪漫假期還是家庭旅行，這裡都能提供無與倫比的享受，讓你的旅程充滿驚喜。立即預訂，感受六本木的脈動與奢華！
地址：東京都港區六本木6-10-3
電話：+81 3 4333 1234
網站：https://www.hyatt.com/grand-hyatt/zh-HK/tyogh-grand-hyatt-tokyo
Instagram：@grandhyatttokyo
推薦閱讀:
➤ 東京百貨公司推薦2025｜10大必逛澀谷/池袋/新宿百貨公司大盤點！時裝、藥妝、美食一次滿足
➤ 【日本手信】成田機場手信東京必買2025！人氣棉花撻/金箔蜂蜜蛋糕/原隻蝦餅
➤ 【日本住宿】日本自由行2025特色酒店推介！酒店狗大使/東京灣景色/Toy Story主題
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
泰國按摩優惠｜$94就歎到60分鐘頭肩、手部按摩！全身按摩也只是$133起｜Pattaya好去處
泰國即將送走雨季，進入陽光明媚、氣溫宜人的時間！講到快閃首選，港人一定要揀曼谷，不過曼谷同是繁忙城市，要有度假感覺，可以加一站芭堤雅，只要1.5小時就能夠轉換到慢活海島。Pattaya也有多間按摩店，不但可以滿足港人需求，性價比還要比曼谷高，例如這間在Terminal 21商場及飛機夜市附近的Kinn Spa & Massage，最平$94就可以歎得到頭部、肩部和手臂按摩，而泰式傳統按摩也只要$133起，十分划算！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
羅馬許願池新規例！擬9月起收取2歐元入場費、網上預約取QR code入場
過度旅遊帶來的煩惱不只困擾日本，歐洲多個熱門城市同樣頭痛。繼威尼斯實施入城費後，意大利首都羅馬的許願池（特萊維噴泉）長期吸引無數旅客到訪，池邊幾乎每天都被人潮擠滿。為了更好地管理現場秩序，羅馬市政府正考慮於2025年9月起，象徵式收取2歐元入場費，同時引入限時參觀的方式，期望能有效控制遊客流量。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 張柏芝天花板顏值不減當年 娛樂圈傳奇人物「新聞女皇」敢愛敢恨令人難忘
林家謙近日舉行紅館演唱會《White Summer》，連日來邀請不同女歌手前輩做嘉賓，但講到討論度最高、最大驚喜的，一定是第9場嘉賓張柏芝。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 18 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 3 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 15 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 天前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 22 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 19 小時前
《績後》一文綜合券商於比亞迪(01211.HK)公布業績後最新目標價及觀點
比亞迪(01211.HK)今早(1日)裂口低開8.04%報105.2元，最新報107.4元下滑6.1%，成交額73.35億元。摩根士丹利發表報告指，比亞迪第二季業績低於該行及市場同業預測，第二季毛利率按季跌3.8個百分點至16.3%，錄自2022年第二季以來最低水平，大幅不及預期，未來增長仍受限於中國的不確定性與全球機遇。缺乏可預測性可能會在短期內壓制股價，下調對目標價由146元降至137元，相當預測明年市盈率21倍，維持「增持」評級。AASTOCKS ・ 23 小時前
「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮
近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
【新聞點評】從會展3活動看香港定位
本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。信報財經新聞 ・ 1 天前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生
美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。鉅亨網 ・ 20 小時前