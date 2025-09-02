東京住宿推介2025！Grand Hyatt Tokyo讓你感受六本木五星級奢華體驗

▲ ELLE.com.hk

在東京的心臟地帶，六本木作為商業、娛樂與文化的交匯點，總是充滿活力與驚喜。如果你正在尋找一處能完美融合現代奢華與日本傳統美學的住宿，Grand Hyatt Tokyo絕對是不容錯過的選擇。這家位於Roppongi Hills綜合體內的五星級酒店，自2003年開業以來，便以獨特的設計、頂級設施和無與倫比的服務，成為商務旅客和休閒遊客的首選。無論你是來東京出差、購物還是探索文化，這裡都能提供一個充滿靈感與舒適的度假天堂！

六本木最熱門區域的心臟地帶

Grand Hyatt Tokyo坐落於Roppongi Hills，是東京最大的再開發項目之一，占地11.6公頃，總樓地板面積達76萬平方米，耗資40億美元打造而成。酒店毗鄰朝日電視台總部、森美術館、Toho Cinemas電影院，以及Escada、Christian Lacroix、Louis Vuitton等200多家高端精品店和餐廳，讓你輕鬆沉浸在時尚與娛樂的氛圍中。從酒店步行3分鐘即可抵達六本木地鐵站，連接四條地鐵線，前往銀座購物區僅需15分鐘，到霞關政府區也很便捷。距離羽田機場40分鐘車程、成田國際機場90分鐘，交通便利無比，讓你一抵達東京就能感受到都市脈動。

周邊景點豐富多樣：漫步六本木街頭，你可以欣賞街頭藝術、參觀森美術館的國際展覽，或是到附近的東京中城（Tokyo Midtown）享受綠意盎然的公園。夜晚，六本木的酒吧和夜店燈火通明，成為年輕人派對的天堂。酒店本身就像一座城市中的綠洲，讓你遠離喧囂卻又近在咫尺。

現代設計與日本傳統文化的融合

Grand Hyatt Tokyo的設計由多位國際大師操刀，外觀由Kohn Pedersen Fox Associates打造，客房和公共空間則出自Remedios Siembieda之手，融入自然木材和織物，營造出溫暖的居家氛圍。酒店內部充滿藝術元素，如入口處的中國藝術家蔡國強石雕瀑布、電梯內的立體陶瓷頭像，以及宴會廳的英國藝術家Therese Oulton油畫，讓每一步都像走進美術館。景觀設計由PLACEMEDIA團隊負責，領導者Shunsaku Miyagi巧妙融入日本庭園元素，讓酒店充滿禪意與現代感。

酒店還設有Musubu花店，與花藝師合作，使用來自日本47個縣的季節花卉，創作靈感來自傳統工藝的花束，讓你能帶走一份文化紀念品。整體設計不僅奢華，還巧妙融合日本美學，讓你在忙碌的都市中找到內心的平靜。

奢華與舒適的完美結合

Grand Hyatt Tokyo擁有387間客房和套房，每間都以2.9米高天花板、意大利B&B Italia家具和大地色調為特色，營造出寬敞舒適的空間。標準房從42平方米起，配備Simmons Pocket Coil床墊、300織數埃及棉床單，以及Balmain沐浴用品（自2020年起）。

浴室佔房間四分之一面積，採用Rebecca米黃石灰石，配備深浸浴缸和Dornbracht雨淋花灑，讓沐浴成為一種日式儀式。

升級到俱樂部樓層或套房，更能享用Grand Club貴賓廳，包含免費早餐、全天茶點和晚間雞尾酒。主席套房（120平方米）擁有富士山景觀、蒸汽桑拿和瑜伽設備；大使套房（200平方米）設有榻榻米餐廳和私人日式花園。

總統套房（260平方米）獨佔21樓，附帶私人室外加熱泳池和露台，隱私極致。所有房間配備32英寸SHARP平面電視、浴室13英寸電視、免費Wi-Fi、Sony DVD/CD播放器和筆電充電保險箱，讓科技與舒適無縫結合。價格從8萬日元起（視房型而定），稅費另計，絕對值得投資一晚奢華。

多元化的美食選擇，滿足每一位食客的需求

作為充滿生活品味的目的地，Grand Hyatt Tokyo的10間餐廳和酒吧各具特色，由行政總廚Andreas Fuchs領軍，強調原創、品質與服務。Fiorentina意大利咖啡廳以季節食材烹調披薩和義大利麵，露台座位俯瞰Keyakizaka街；Fiorentina Pastry Boutique提供獲獎蛋糕和麵包，是完美的外帶禮物。

The French Kitchen全日餐廳供應經典法式小酒館菜餚，如鵝肝醬和勃艮第牛肉，開放式廚房和露台增添活力；The Oak Door牛排館以頂級肉類和300款新世界葡萄酒聞名，露台適合夏日BBQ。

Shunbou日式餐廳專注懷石和割烹料理，使用新鮮食材；Roku Roku提供江戶前壽司，選用當日市場海鮮。

Chinaroom中國餐廳專攻粵菜和點心，設私人包廂；Keyakizaka鐵板燒融合國際風味；Maduro酒吧提供爵士現場表演和優質雪茄。

完美放鬆身心的空間

Nagomi Spa and Fitness位於5樓，佔地超過1300平方米，由酒店獨家運營，開放時間5:00 AM至10:00 PM。住宿客人免費使用健身中心和中國紅花崗岩泳池（7x20米），額外付費可享桑拿和休息室；World of Hyatt會員和俱樂部客人全免。

健身設備全由Technogym提供，包括跑步機、單車和重量機；水療使用Kerstin Florian產品，提供4間單人治療室、2間豪華室、1間Vichy濕療室和1間情侶套房，融合日式與現代療法，讓你徹底放鬆。

酒店還設有商務中心，提供電腦、翻譯和禮賓服務；婚禮設施包括Grand Chapel（可容100人，附私人花園）和神道神社，完美舉辦夢幻婚禮。

完美的東京奢華住宿選擇

Grand Hyatt Tokyo不僅是酒店，更是東京生活方式的縮影。無論是商務會議、浪漫假期還是家庭旅行，這裡都能提供無與倫比的享受，讓你的旅程充滿驚喜。立即預訂，感受六本木的脈動與奢華！

地址：東京都港區六本木6-10-3

電話：+81 3 4333 1234

網站：https://www.hyatt.com/grand-hyatt/zh-HK/tyogh-grand-hyatt-tokyo

Instagram：@grandhyatttokyo

