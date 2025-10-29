東京公寓漲租2.6倍停電梯！ 中國暴發戶複製房市套路！

新移民的「大爺」上身

先說說王先生這倒楣蛋，他是30多歲的東京顧問老闆，早年留學打拼，融入得像日本人一樣低調。結果朋友介紹個新移民陳先生來諮詢生意，誰知還沒落地就鬧翻天——非要王先生親自去成田機場接機，還指定高級酒店酒廊開會。

王先生忙得腳不沾地，婉拒後陳先生臉就拉下來，見面還嫌酒店「老土沒格調」，最後連日本經濟都噴了起來：「你們這地方怎麼這麼落後？」王先生氣得牙癢癢：「這哪是商業談判，簡直是來炫富的！」

據中島惠在2025年香港01專欄分析，這種「出錢就是大爺」的中國式作風，在新移民中超常見，他們多持經營管理簽證來日開公司，2024年這類簽證中國人已超2萬，比2015年翻3倍。

誰知這「裝逼」把老移民惹毛了，感覺連日本都被當成提款機。哎，這開頭就尷尬成這樣，後面還能好嗎？🤦‍♂

移民潮的錢包推手

為啥新移民這麼猛？中國經濟低迷、政治不穩，2025年「潤日」熱度爆表，日本出入國在留管理廳數據顯示，經營管理簽證持有者從2015年的1.8萬飆到2024年的4.16萬，中國人佔一半以上。

這些人多半不是留學生或打工仔，而是帶著資本來開店、投資，疫情後更加速——2024年上半年就批了上萬件。讀賣新聞報導，新政10月起資本門檻從500萬日元漲到3000萬（約140萬人民幣），就是怕假公司氾濫，逼真心移民出局。

老移民像張先生，來日20年靠腳踏實地學日語、開小店維生，看新軍團揮金如土，忍不住嘀咕：「我們當年省吃儉用才站穩腳，他們卻像來度假的。」這種代溝，感覺像親戚聚會遇上暴發戶，氣氛瞬間凝固。誰說移民是團結？有時它先在自家炸鍋啊。😅

房租大戰的荒唐一幕

說到氣炸，2024年6月東京板橋區公寓事件簡直是導火線！一棟7層樓老屋換了中國房東，突然通知漲租2.6倍，從7.25萬日元跳到19萬，還停電梯「維修」逼人搬家，住戶哭著打包，媒體一報導，輿論炸開——首相官邸都震怒，議員喊「黑心民宿氾濫」。

房東後來閃電撤回，但損害已成，中央社報導，這類糾紛多因中國人複製國內投資套路，大買公寓轉短租Airbnb，2024年大阪黑門市場附近也爆漲2倍案。

張先生看新聞直搖頭：「我們老移民買房是為了住，他們卻當成賭博籌碼，哄抬價格害大家。」日本借地借家法嚴格，漲租得雙方同意，否則上法庭，但新移民常忽略這點，結果自食惡果。想想住戶爬樓梯抗議的畫面，這不比日劇還狗血？😂

教育選擇的隱形戰線

摩擦不只錢的事，連孩子教育都成戰場。老移民多送娃進公立校，從小適應日本規矩，穩穩升大學；新移民則靠中國社群挖資訊，直奔文京區名校，目標直指東大慶應，感覺像抄作業拿滿分。

黃先生這位新軍頭頭，來日後直言：「忙工作哪管融入，日語不會、朋友沒，日本就是個大後院。」中島惠在產經新聞專欄點出，這代溝讓老移民心塞：「我們努力當橋樑，他們卻只想撿現成。」

2025年香港情況類似，新香港人（大陸富裕移民）搶名校、豪宅，2024年BBC報導，國安法後30萬港人外移，卻也生出「新老」衝突，高傲態度惹議。兩邊都像鏡子，提醒大家：移民不是搬家，是文化大考驗。這種拉鋸，誰先讓步呢？🤔

