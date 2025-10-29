五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
東京公寓漲租2.6倍停電梯！ 中國暴發戶複製房市套路！
東京公寓漲租2.6倍停電梯！ 中國暴發戶複製房市套路！
新移民的「大爺」上身
先說說王先生這倒楣蛋，他是30多歲的東京顧問老闆，早年留學打拼，融入得像日本人一樣低調。結果朋友介紹個新移民陳先生來諮詢生意，誰知還沒落地就鬧翻天——非要王先生親自去成田機場接機，還指定高級酒店酒廊開會。
王先生忙得腳不沾地，婉拒後陳先生臉就拉下來，見面還嫌酒店「老土沒格調」，最後連日本經濟都噴了起來：「你們這地方怎麼這麼落後？」王先生氣得牙癢癢：「這哪是商業談判，簡直是來炫富的！」
據中島惠在2025年香港01專欄分析，這種「出錢就是大爺」的中國式作風，在新移民中超常見，他們多持經營管理簽證來日開公司，2024年這類簽證中國人已超2萬，比2015年翻3倍。
誰知這「裝逼」把老移民惹毛了，感覺連日本都被當成提款機。哎，這開頭就尷尬成這樣，後面還能好嗎？🤦♂
移民潮的錢包推手
為啥新移民這麼猛？中國經濟低迷、政治不穩，2025年「潤日」熱度爆表，日本出入國在留管理廳數據顯示，經營管理簽證持有者從2015年的1.8萬飆到2024年的4.16萬，中國人佔一半以上。
這些人多半不是留學生或打工仔，而是帶著資本來開店、投資，疫情後更加速——2024年上半年就批了上萬件。讀賣新聞報導，新政10月起資本門檻從500萬日元漲到3000萬（約140萬人民幣），就是怕假公司氾濫，逼真心移民出局。
老移民像張先生，來日20年靠腳踏實地學日語、開小店維生，看新軍團揮金如土，忍不住嘀咕：「我們當年省吃儉用才站穩腳，他們卻像來度假的。」這種代溝，感覺像親戚聚會遇上暴發戶，氣氛瞬間凝固。誰說移民是團結？有時它先在自家炸鍋啊。😅
房租大戰的荒唐一幕
說到氣炸，2024年6月東京板橋區公寓事件簡直是導火線！一棟7層樓老屋換了中國房東，突然通知漲租2.6倍，從7.25萬日元跳到19萬，還停電梯「維修」逼人搬家，住戶哭著打包，媒體一報導，輿論炸開——首相官邸都震怒，議員喊「黑心民宿氾濫」。
房東後來閃電撤回，但損害已成，中央社報導，這類糾紛多因中國人複製國內投資套路，大買公寓轉短租Airbnb，2024年大阪黑門市場附近也爆漲2倍案。
張先生看新聞直搖頭：「我們老移民買房是為了住，他們卻當成賭博籌碼，哄抬價格害大家。」日本借地借家法嚴格，漲租得雙方同意，否則上法庭，但新移民常忽略這點，結果自食惡果。想想住戶爬樓梯抗議的畫面，這不比日劇還狗血？😂
教育選擇的隱形戰線
摩擦不只錢的事，連孩子教育都成戰場。老移民多送娃進公立校，從小適應日本規矩，穩穩升大學；新移民則靠中國社群挖資訊，直奔文京區名校，目標直指東大慶應，感覺像抄作業拿滿分。
黃先生這位新軍頭頭，來日後直言：「忙工作哪管融入，日語不會、朋友沒，日本就是個大後院。」中島惠在產經新聞專欄點出，這代溝讓老移民心塞：「我們努力當橋樑，他們卻只想撿現成。」
2025年香港情況類似，新香港人（大陸富裕移民）搶名校、豪宅，2024年BBC報導，國安法後30萬港人外移，卻也生出「新老」衝突，高傲態度惹議。兩邊都像鏡子，提醒大家：移民不是搬家，是文化大考驗。這種拉鋸，誰先讓步呢？🤔
Japhub小編有話說
呼，聊完這華人內戰，小編的茶都涼了！新老移民的摩擦，說到底是適應的代價。如果你有在日華人趣聞，或香港類似故事，留言區分享～下次換個不炸的日本話題，緩緩氣哦！
其他人也在看
內地夫婦產子疑涉醫療事故 兒子腦癱 斥醫委會拖延15年終止聆訊 要求覆核
【Now新聞台】一對內地夫婦十六年前來港產子，懷疑發生醫療事故，兒子腦癱及四肢殘障，向醫委會投訴涉事醫生，醫委會一度押後聆訊，最後因為拖延太長而終止聆訊，家屬感到憤怒，要求醫委會覆核並致歉。 黎先生：「那幾年一直沒有解釋，為甚麼會拖延，其實這件事醫委會秘書處自己沒有工作，是醫委會自己的問題。我們是受害者來的，為甚麼醫生說對他不公平，對我們公平嗎？現在香港好像第三世界都不如，這樣做沒有天理。」他們2009年在浸會醫院產子，懷疑兒子出生時受感染導致腦癱，翌年向醫委會投訴兩名涉事醫生專業行為失當，其中一名醫生的投訴於2011年被駁回，另一名醫生原定在2016年展開聆訊，但涉事醫生要求押後，醫委會之後一直未定新日期，拖延至本月才展開聆訊。醫委會指，由於秘書處未能解釋為何拖延案件多年，對被告的紀律聆訊程序造成不公，同意永久擱置聆訊。#要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
士林夜市、九份老街都輸了！全台10大熱門商圈排行榜，冠軍讓人超意外
放假來去逛商圈？《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理出近１年10大網友關注商圈，其中不乏夜市型商圈上榜，而逢甲夜市、六和夜市小吃價格、人潮以及治安食尚玩家 ・ 1 天前
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」Japhub日本集合 ・ 20 小時前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 1 天前
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
年尾又到，或有很多打工仔需要清假，考慮外遊首選當然是港人最愛的目的地日本！Yahoo購物專員搜尋過東京直航機票，11月尾出發，來回連稅最平不用$1,400，即睇多個日子出發的機票價格。趁住東京開始有冬季sale，天氣又適合浸溫泉，盡情食買玩！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
倫敦屋頂成高頻交易新戰場 0.000000001秒定勝負
多年來，倫敦金絲雀碼頭摩天大樓群外一英里處，一棟不起眼的建築裡上演著高頻交易領域最激烈的角逐之一。能將交易速度提升不到十億分之一秒的技術，可能就意味著數百萬美元的收益差異。Bloomberg ・ 15 小時前
龍鼓灘獲救兩浪浪驚恐靜止狀態 浪浪之家創辦人April：不知他們以前經歷 是多年以來最驚青的狗狗
【動物專訊】流浪動物除過著餐風露宿的生活，許多時更慘被人類欺凌或虐待。浪浪之家創辦人April表示，早前收到熱心義工轉介，接收了兩隻來自龍鼓灘約十個月大的狗狗，令人心痛的是兩狗狗均嚴重驚人驚狗，當有人步行，兩狗狗立即進入靜止狀態及嚇至立即失禁，April坦言他們是多年來救回來的浪浪中最驚青的狗狗，相信他們需要較長時間才可療癒心理創傷。 April表示，兩狗狗為同胎姊弟，浪浪之家替他們取名紅茶和綠茶，兩狗狗均沒有狗父母照顧，性格膽小怕人，亦是狗群中最低層遭欺凌的對象；義工認為他們如繼續流浪，生活一定很苦，於是義工在龍鼓灘進行「T N R 」放置捕狗籠，兩狗狗肚餓難熬，自己走進入籠，過程裏並無追捕。 浪浪之家接收兩小狗後，April發現他們的心理陰影較預期差很多，長期繃緊的身體及情緒，猶如驚弓之鳥，就算一丁點聲音或身影晃動，都會令他們嚇至四處逃竄及失禁，兩小狗不知之前有何經歷，對人類的抗拒及驚恐，April表示紅茶和綠茶是她多年來之最嚴重「驚青」的狗狗，不知道年僅十個月大的他們在流浪期間經歷過什麼樣的遭遇，相信他們心理創傷及陰影、對人類社會的恐懼，需要很長時間來洗滌。 「兩小狗非常緊張，一香港動物報 ・ 20 小時前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃仁勳再放大招！英偉達NVQLink讓量子運算接軌AI
英偉達(NVDA) 執行長黃仁勳周二 (28 日) 於美國華盛頓舉行的 GTC 大會上宣布，推出可將量子電腦與英偉達人工智慧 (AI) 晶片相連的新系統「NVQLink」，期望為量子運算從實驗領域邁向商用化鋪路。業界認為，此舉有望在醫療、材料科學等領域帶來突破性進展。鉅亨網 ・ 1 天前
射罰球喃喃自語 網友稱C朗重複：You'll score
【Now Sports】艾拿素周二在沙特阿拉伯國王盃16強被伊蒂哈德淘汰，基斯坦奴朗拿度尾段射罰球時喃喃自語的片段，在網上引起討論。伊蒂哈德今場贏2:1，所有入球都在上半場所入，當中賓斯馬和阿華替伊蒂哈德建功，而艾拿素則靠安祖路加比爾一度扳平1:1。伊蒂哈德下半場在很早階段有球員被逐，打少1個，可是艾拿素戰至最後仍無法扭轉敗局，最終出局。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）沒有入球，但在完場前有一次射罰球機會中人牆，而起腳前一直喃喃自語，引起外界討論。根據懂得讀唇語的網友，則表示C朗其實一直用葡語重複著對自己說：「你會入球的！」自加盟艾拿素以來，C羅唯一獲得的隊際榮譽，就是2023年隨隊贏得阿拉伯冠軍盃，但該賽事被視為如同英格蘭季前的社區盾之類。艾拿素在今屆國王盃雖出局，但在沙超聯開鑼後則6戰全勝，高踞榜首。相關片段：https://x.com/Goat10M30/status/1983275659804999873now.com 體育 ・ 20 小時前
日美5500億美元投資基金細節曝光 誰出手？哪些領域沾光？
日本公佈了對美國投資 5,500 億美元的潛在項目清單，披露了有意投資的日本企業名單，包括軟銀、西屋電氣及東芝，每間企業的投資規模從 3.5 億美元到 1,000 億美元不等，涵蓋能源、AI 及關鍵礦產等領域。 這份說明書發布幾個小時之前，美國總統川普 28 日盛讚了美國與日本鉅亨網 ・ 19 小時前
日韓女生都在偷偷練這招！養成「偽體香」的3個關鍵：從肌膚到髮絲都香得剛剛好！
一、從香水開始，用法式疊香打造「乾淨又有個性」的氣息「偽體香」的香味哲學就是絕不張揚，她們追求的是那種彷彿與肌膚融為一體的自然香~而來自法國普羅旺斯的香墅旅程，便是以天然香材與純淨線性香調聞名——沒有濃烈前調，卻在每次呼吸間釋放出柔和韻味，懂香味的女生，都知...styletc ・ 20 小時前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
44歲美國隊長當爸了！克里斯伊凡愛女誕生「結合夫妻姓氏」 低調賣豪宅當暖爸
「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）正式升格當爸爸！他與28歲葡萄牙女星阿爾芭・巴普蒂斯塔（Alba Baptista）的第一個孩子已於10月25日在美國麻薩諸塞州出生，雖然未公開孩子的姓名與性別，不過網傳兩人生下的是個女兒，全名取為「Alma Grace Baptista Evans」，融合父母雙方姓氏。姊妹淘 ・ 20 小時前
IKEA狐獴公仔太可愛了！SANDLÖPARE系列新登場：獵豹、長頸鹿、黑猩猩...大朋友都想抱回家
IKEA新出狐獴公仔超可愛的！是來自最新推出的SANDLÖPARE系列，一些可以在非洲草原上看到的動物，例如獵豹、長頸鹿、黑猩猩等的公仔及寢具系列，小朋友喜歡之餘，大朋友也想把公仔帶回家，趕快去門市看看吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港樓跌轉升｜差估署樓價指數連升4個月創1年新高 今年首9個月升1.14%
差餉物業估價署今日（10月28日）公布樓價指數，2025年9月私人住宅售價指數報292.5點，按月升1.3%，...BossMind ・ 1 天前
中國大豆進口格局生變 特朗普與習近平的潛在協議難解美國豆農困境
【彭博】— 2020年中美結束前次貿易戰時，美國大豆生產商的出口量曾飆升至近紀錄水平。而此次，任何協議帶來的收益都可能小得多。Bloomberg ・ 1 天前
有個頂級聯賽 今季喪炒20名領隊
英超今季已有三名領隊被炒魷，球迷以為這已是很多嗎？錯了，有一個國家的頂級聯賽更離譜，今季已喪炒20名領隊。Yahoo 體育 ・ 22 小時前
【2025名古屋滑雪】精選 5 大名古屋滑雪勝地、人氣滑雪住宿推介！滑雪度假村、親子滑雪場
Trip.com 為大家整理了五大名古屋滑雪場推介、名古屋住宿推介、名古屋美食、名古屋滑雪注意事項、行前準備、常見問題等實用資訊，助你計劃名古屋滑雪之旅。Trip.com ・ 42 分鐘前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 1 天前