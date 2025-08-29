炎明熹現身聲夢聚會 日前遊日落淚粉絲心痛
東京好去處｜RODEM小型電動車漫遊八重洲與日本橋！無須車牌，10歲以上即可自駕
去極不會悶的東京，時不時都有新體驗。在東京市中心，不妨試試RODEM小型電動車！這款外型圓潤可愛的電動車不但無需駕照，而且10歲以上即在成人陪同下自駕，在導遊帶領下，從八重洲自駕前往日本橋，一邊聽介紹一邊欣賞街景，絕對一試！
無需駕駛執照 10歲以上即可自駕
RODEM屬於電動輪椅類別，因此不需要駕照，10歲以上即可在監護人陪同下自駕，16歲以上更可獨自駕駛，車輛最多可乘坐兩人，限重150公斤。車身設計圓潤可愛，完全看不出是輪椅，不但讓駕駛者感到愉快，也為街頭增添一份趣味。由於RODEM可在行人道上行駛，旅客可安心穿梭於市區街道之間，無需擔心交通法規。乘坐RODEM電動車時，需跨過椅子，因此建議穿着方便活動的服裝，避免緊身裙、迷你裙或和服。車輛不設遮雨棚，遇上雨天需自備雨具。
穿梭八重洲與日本橋 90分鐘9,500日圓
RODEM觀光路線由八重洲出發，途經融合傳統與現代的日本橋地區。導遊會以英文沿途講解，介紹街道的歷史背景與特色建築，讓旅客在輕鬆駕駛之餘，也能深入了解東京的文化脈絡。整個行程約90分鐘，每日分三個時段出發，分別為10am、1pm及3pm，費用為9,500日圓（原價11,500日圓）；另日語價錢不同，詳情可參閱其日文網址。
RODEM觀光電動車
集合地址：東京都中央區八重洲2-1-4東京Midtown八重洲Central Square MACHIMOBI（地圖按此）
所需時間：90分鐘
活動時間：10am、1pm及3pm
價錢：9,500日圓
（原價11,500日圓）（連英文導遊）
網址：按這裡
