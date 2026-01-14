東京寶可夢樂園公開首個設施實體照！伊布旋轉木馬來了，門票資訊看這篇

日本全新寶可夢樂園「PokéPark KANTO」（寶可樂園：關都）將於 2026 年 2 月 5 日（四）正式在東京近郊的讀賣樂園開幕，成為全球首座以《寶可夢》為主題的常設戶外樂園。園區由寶可夢公司（The Pokémon Company）與讀賣樂園合作打造，佔地約 2.6公頃，重現遊戲中關都地區的自然與城鎮場景，預計超過600種寶可夢會以各種形式出現在樂園之中，而官方今（13）日曝光了首個設施的實照，是「旋轉伊布」，玩家可以騎在伊布身上跟著享受旋轉樂趣啦！

寶可夢樂園首次公開設施實體照（圖源：PokéPark KANTO）

PokéPark KANTO 官方今日在社群發布了園區內設施 「ブイブイヴォヤージュ」 的首次實拍照片，這是一座以伊布與其進化型為主題的旋轉木馬式遊樂設施，乘客可以坐在有風船造型座椅或可愛小車上，與伊布、烈焰馬與小火馬等夥伴一起展開幻想旅程，已經讓不少粉絲發瘋：「等不及想去朝聖了」

寶可樂園 PokéPark KANTO 入場門票已經於去年 11 月 21 日起在官方網站開放申請購票，採抽籤形式購買。門票種類分為「訓練家通行證（Trainer’s Pass）」與「精英訓練家通行證（Ace Trainer’s Pass）」，兩種票券皆包含讀賣樂園入場資格，未來預計再追加僅限進入草紗鎮的「小鎮通行證」。票價會依照來園日期不同而異，但基本票價約為 7,900日圓起，精英通行證（含優先入場、部分表演席位及限定活動）則約 14,000日圓起。抽選成功者名單會在每批次截止後通知。香港粉絲如果想購票方式，需參考官方英文資訊頁面。